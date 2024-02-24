Как не разориться, нанимая ребенку репетиторов

В марте начинается период досрочной сдачи школьных экзаменов по литературе и географии, и спрос на услуги репетиторов на этом фоне традиционно растет. Так, по данным аналитиков, в прошлом году количество запросов на частные дополнительные занятия по основным предметам по сравнению с 2022-м подскочило на 57 процентов.

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"РГ" прикинула, какую сумму стоит предусмотреть в семейном бюджете, дабы не разориться на репетиторах, и на что советуют обратить внимание опытные родители.

Арифметика

Час работы репетитора в Екатеринбурге стартует с тысячи рублей. За день он проводит от двух до пяти занятий и зарабатывает в месяц 60 - 150 тысяч. Оплата зависит от опыта и квалификации: студенты вузов берут меньше, опытные школьные и вузовские преподаватели оценивают свои услуги выше. Вовлеченные в образовательный процесс мамы дополняют: цена зависит и от возраста ученика. Родителям восьмиклассника 60-минутный урок обойдется в 500 рублей, девятиклассника - в 600, а за ученика 10-11-го класса придется выложить 1000-1200 рублей. На такую же сумму нужно рассчитывать при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

"Наибольший рост пришелся на обязательные для сдачи экзаменов математику и русский язык -100 и 131 процент соответственно. В список самых популярных дисциплин вошли биология (+147 процентов к 2022 году), информатика (+97) и физика (+186)", - рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса "Авито Услуги".

Не спадает интерес к иностранным языкам. Так, например, семья из трех человек, в которой работают оба родителя, решила: помимо английского, сыну полезно поднажать на немецкий. Весь 2022/23 учебный год мальчик занимался с репетитором онлайн. За 50-минутный урок он брал 700 рублей. Кроме того, подросток раз в неделю ходил в кружок немецкого языка - плюс 600 рублей за два академических часа.

"Мы хотели, чтобы ребенок не провисал по второму иностранному языку. В итоге он не только перестал быть слабым звеном на уроках, но и вышел в региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, получил свою минуту славы и уважение одноклассников. Обучение обошлось нам в 39 200 рублей. Считаю, неплохая инвестиция в образование. Немецкий неожиданно выручил: сын не прошел по баллам в технический класс своей школы, однако с олимпиадами по немецкому и информатике его взяли в гимназию с углубленным изучением языка", - поделилась мама 16-летнего Максима.

Между тем педагоги отмечают: родители стали обращаться к репетиторам в мае, сразу после оглашения результатов ОГЭ, а кто-то и раньше, когда написали "пробники".

"Дистанционное обучение во время пандемии имело печальные последствия: школьники едва-едва набрали баллы по математике и русскому языку, поэтому многие начали заниматься с репетиторами в летние каникулы", - вспоминает руководитель тьюторского центра Наталья Певнева.

По мнению эксперта, все ожидали, что хорошие оценки детям практически подарят, и никто особенно не налегал на учебники. Когда осознали масштаб трагедии, в срочном порядке решили наверстывать упущенное. Отсюда и спрос на педагогов до начала учебного года.

Вижу цель

Финансово сложнее придется семьям, где дети готовятся к поступлению в колледжи и техникумы.

"По обществознанию я сама занималась с дочкой, и мне иногда казалось: ОГЭ - скорее экзамен для первокурсников экономического или юридического факультета. А с математикой мы сразу поняли: без профессионального наставника не обойтись, - рассказывает мама 16-летней Марии. - Нашли онлайн-репетитора за 600 рублей в час два раза в неделю, но почти полгода я не видела никакого прогресса. Ребенка такой формат только расхолаживал, она забывала делать домашнее задание. Педагог посоветовала перейти на очные уроки".

Родители приобрели в центре допобразования абонемент на 20 уроков в группе по четыре человека (650 рублей за одно занятие), несколько раз его продлевали. С февраля по май потратили 27 500 рублей, но в целом вышло дешевле, чем брать разовый урок (890 рублей). Преимуществом центра можно считать стартовое и промежуточное тестирование. Первое помогает поделить новичков на группы в зависимости от уровня знаний и целей, второе -показывает динамику. Плюс здоровая конкуренция: ребенок становится более мотивированным, вплоть до того, что дома решает за вечер 14 задачек.

"Главное - четко ставить цель репетитору. Гарантии, конечно, никто не даст, но педагог поймет, по каким критериям оценивают его труд. Кому-то достаточно восьми баллов, чтобы сдать на тройку, другим - минимум 18-20. Кроме того, преподаватель нередко выполняет функции психолога. У дочки был внутренний страх перед второй частью экзамена - репетитор помогла перешагнуть этот барьер", - подытожила родительница.

Вместе с тем никакие суперкурсы с преподавателями из самых сильных учебных заведений не помогут, если ребенок не понимает, зачем ему занятия, а мамы и папы пускают процесс на самотек. Мол, деньги заплатили - все сделают как надо. На подобные грабли, к примеру, наступила семья одноклассника Маши: выделяли по 30 тысяч в месяц на три предмета, но школьник все-таки завалил математику и остался на осень.

Между тем

На стоимость частного урока влияет и дефицит предметников на рынке. К примеру, востребованность учителей литературы объясняется тем, что на ЕГЭ пишут сочинение, а высококлассных специалистов осталось мало, как правило, это выпускники 70-х годов. Кроме великолепного знания предмета, у них сформирован идеальный психологический подход к ребенку.

"За замещение коллеги на один урок в рядовой школе заплатят двести рублей. Понятно, почему педагоги в свободное время выберут репетиторство - за месяц можно заработать дополнительно примерно 30-40 тысяч - два оклада, - сетует Елена, учитель с 20-летним стажем. - Главное -сам выбираешь, подходит тебе ученик или нет, онлайн или офлайн проводить занятия".

Роман, молодой учитель истории, добавляет:

"При нагрузке в 36 учебных часов в неделю педагогу не хватает времени на подготовку, страдает качество урока. Плюс классное руководство, ведение журналов, составление планов и отчетов. А работа на две ставки не позволяет молодому специалисту набирать часы, он трудится за голый оклад. Естественно, единицы выпускников педвуза рады такой перспективе. В итоге коллектив годами не обновляется, возникает дефицит кадров".

Комментарий

Людмила Золотницкая, руководитель Свердловского областного родительского комитета: