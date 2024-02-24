Опасно ли делать прививку от ВПЧ и может ли она привести к бесплодию

Этот вирус живет в организме почти каждого человека, но россиян от него не вакцинируют.

Рак шейки матки остается одним из самых распространенных типов онкологии среди женщин в России. При этом врачи наблюдают «омоложение» болезни — ее всё чаще диагностируют у девушек до 29 лет. Нередко рак развивается из-за ВПЧ — вируса папилломы человека. В мире им инфицированы уже 660 миллионов человек.

ВПЧ вызывает около 5% всех онкологических заболеваний. Вылечить этот вирус невозможно, однако в мире существует эффективная мера его профилактики — вакцинация. В России прививку от ВПЧ сделать довольно сложно: ее можно поставить либо за деньги, либо бесплатно, но очень сложными путями. Вокруг вакцины существует немало опасений: например, некоторые люди считают, что прививка приводит к бесплодию и даже аутизму.

Наши коллеги из MSK1.RU решили выяснить, действительно ли опасно делать прививку, может ли она спасти от ВПЧ-инфекции и почему в России к ней относятся так настороженно. Ответы — в нашем материале.

Что такое ВПЧ?

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это инфекция, передающаяся половым путем. Она поражает эпителии кожных покровов и слизистых оболочек. У большинства людей ВПЧ протекает бессимптомно: иммунная система самостоятельно очищает организм в течение 2–3 лет. Однако есть одна загвоздка: всего у вируса 190 типов, и лишь некоторые из них могут привести к онкологии.

— По разным данным, с ВПЧ живут от 10 до 25% женщин. У вируса есть онкогенные типы — 16-й, 18-й, 31-й и так далее. Наиболее опасные — 16-й и 18-й. Они могут привести к раку шейки матки у женщин, раку полового члена у мужчин, различным гиперпластическим изменениям (увеличению количества клеток в любой ткани или органе, что приводит к изменению объема этой ткани или органа. — Прим. ред.), — объяснила в разговоре с MSK1.RU акушер-гинеколог Мария Милютина.

Обычно период развития рака шейки матки после заражения ВПЧ составляет 15–20 лет. При этом у инфицированного человека один тип ВПЧ со временем может переходить в другой — более опасный. А если организм избавился от вируса, им всё еще можно заразиться повторно. Если заражение подтверждено, пациенткам необходимо ежегодно проводить онкоцитологию.

Пока способов лечения ВПЧ не существует. Защититься от инфекции можно с помощью вакцинации. Всего в мире зарегистрировано три вакцины от вируса: бельгийская «Церварикс» (она защищает от двух самых опасных типов ВПЧ), американская «Гардасил» (защищает от 16-го, 18-го, 6-го и 11-го типов) и «Гардасил-9», которая не используется в России.

Уже несколько лет разрабатывается и отечественная вакцина — летом 2022 года начался третий этап ее исследования. Тогда же сообщалось, что прививка от ВПЧ войдет в Национальный календарь профилактических прививок через два года — то есть в нынешнем 2024-м.

Раньше считалось, что вакцина от ВПЧ должна вводиться всем девочкам в возрасте от 9 до 14 лет — до начала половой жизни. Сейчас же, по словам Милютиной, сроки прививания расширили до 45 лет.

— Долгое время прививку могли сделать только те женщины, которые не инфицированы вирусом. Теперь же вакцину могут ввести и уже зараженным ВПЧ. Ее вводят дозами: как правило, тремя, но иногда достаточно и двух, — уточнила гинеколог.

Обычно вторая доза вакцины вводится через два месяца, третья — еще через шесть месяцев. Есть и экстренный вариант: вторую дозу вводят через месяц, а третью — через три.

Прививка действительно провоцирует бесплодие?

В 2018 году в журнале Journal of Toxicology and Environmental Health (Журнал токсикологии и гигиены окружающей среды) была опубликована статья профессора экономики и финансов Гейл Делонг «Снижение вероятности беременности у женщин в США в возрасте 25–29 лет, получивших инъекцию вакцины против ВПЧ». Согласно ей, молодые девушки, вакцинированные против ВПЧ, когда-либо были беременны с меньшей вероятностью, чем женщины той же возрастной группы, которые не получили прививку (среди привитых матерями стали около 35%, среди непривитых — 60%).

Спустя полтора года в связи с высоким резонансом после публикации издатели журнала отозвали статью. У читателей возникли вопросы к научной обоснованности исследования и анализу данных. В частности, эксперты выявили следующие несостыковки:

Делонг не учла, использовали ли участницы опроса гормональные контрацептивы, что могло бы объяснить наличие или отсутствие у них детей;

профессор подсчитывала риск остаться бездетными у женщин, которые получили одну, две или три дозы вакцины, однако существенных различий в результатах не было. Критики отметили, что если бы вакцина действительно разрушала яичники, более высокие дозы прививки сильнее бы сказались на шансах забеременеть;

эксперты из США также заметили, что результаты исследования могут быть связаны с тем, что молодые женщины стали больше работать;

исследовательница Элизабет Бик обнаружила, что группы привитых и непривитых женщин, которые сравнивала Делонг, сильно отличаются по размеру: 118 и 582 человека соответственно. Также автор не учла в своих расчетах, что эти группы различаются по уровню образования;

некоторые критики напомнили, что Делонг уже высказывалась против вакцинации и может быть предвзятой в выводах.

Несмотря на то, что статью из журнала отозвали, у многих сложилось убеждение, что прививка от ВПЧ действительно ведет к бесплодию. Хотя, по словам Милютиной, доказательств этому нет.

— Это совершенно не доказано. Мы не можем говорить, что она полностью защищает от всех типов вируса. Но, с точки зрения безопасности, это достаточно безвредная прививка, — отметила гинеколог.

«Что касается снижения репродуктивной функции, тут связь с вакциной такая же, как в случае вроде "был солнечный день и возникло бесплодие"»

МАРИЯ МИЛЮТИНА, АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

Милютина напомнила, что на бесплодие влияет огромное количество факторов: это и позднее планирование беременности, и ЗППП, и женское курение.

— У нас в России очень низкий уровень вакцинации от рака шейки матки. При этом еще десять лет назад мы говорили, что бесплодных 15%. Сейчас уже 20%. Это всё люди, которые не вакцинированы от ВПЧ.

Есть одно «но»

В России вакцинация против ВПЧ не включена в Национальный календарь профилактических прививок. Сделать ее можно в частных клиниках, одна доза стоит около десяти тысяч рублей. В некоторых регионах вакцины можно добиться и бесплатно по территориальной программе, но для этого необходимо обратиться в отдел здравоохранения города.

По мнению Милютиной, вакцину против ВПЧ не включают в календарь прививок из-за ее стоимости. Этот препарат довольно дорогой, а рак шейки матки — не такая уж частая болезнь. Если раком молочной железы болеет каждая десятая женщина в России, раком шейки матки — примерно одна из двух тысяч.

В то же время врач-терапевт и старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин считает, что детей не прививают от ВПЧ, потому что вирус не вызывает серьезных проблем.

— Есть такой индекс в эпидемиологии: сколько надо привить людей, чтобы не заболеть. На самом деле, здесь даже не поставлен эпидемиологический порог, он не такой высокий, поэтому всех подряд не прививают, — объяснил Кондрахин. — Это не социально значимый вирус, он не вызывает в стопроцентных случаях какие-то проблемы.

При этом ВПЧ живет в организме почти каждого человека и находится в спящем режиме, рассказала доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова. В случае, если заражение подтверждено, «усыпить» инфекцию можно противовирусными препаратами.

— Я вообще не сторонник прививок, потому что все вирусы, которые у нас есть, они были и будут. ВПЧ встречается и у тех женщин и мужчин, у которых единственный половой партнер. Вирусы мы вообще не лечим, мы их можем усыпить, поэтому мы просто прописываем противовирусные препараты и вырабатываем высокоактивные антитела. Наш организм сам готов его победить, нужно дать иммунной системе спокойно работать, — убеждена доктор.

По словам Филатовой, если и вакцинироваться от ВПЧ, то прививку стоит делать и женщинам, и мужчинам — они могут быть переносчиками инфекции.