Фруктовые фреши способствуют набору лишнего веса у детей
Таковы результаты недавнего исследования. Эндокринолог Юргита Вараева, отмечает, что свежевыжатые и восстановленные соки, в которых отсутствуют волокна клетчатки, имеют повышенное содержание сахара.
Ее коллега Зухра Павлова подчеркнула, что вместе соками дети получают чистую фруктозу, половина которой сразу превращается в жировую ткань, а вторая половина становится глюкозой. Примечательно, что глюкоза при низкой физической активности тоже трансформируется в жир.
Эксперты отмечают, что исследование не демонстрирует полной картины, поскольку непонятно, почему соки способствуют набору веса только детей, у взрослых нет, сообщает «КП».