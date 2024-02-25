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Фруктовые фреши способствуют набору лишнего веса у детей

Таковы результаты недавнего исследования. Эндокринолог Юргита Вараева, отмечает, что свежевыжатые и восстановленные соки, в которых отсутствуют волокна клетчатки, имеют повышенное содержание сахара.

Фруктовые фреши способствуют набору лишнего веса у детей
© runews24.ru

Ее коллега Зухра Павлова подчеркнула, что вместе соками дети получают чистую фруктозу, половина которой сразу превращается в жировую ткань, а вторая половина становится глюкозой. Примечательно, что глюкоза при низкой физической активности тоже трансформируется в жир.

Эксперты отмечают, что исследование не демонстрирует полной картины, поскольку непонятно, почему соки способствуют набору веса только детей, у взрослых нет, сообщает «КП».

Дети
Зухра Павлова