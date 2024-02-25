Дети Северного сияния и загадочные незнакомцы. Шесть книг для семейного чтения

Каждые выходные сотрудники московских библиотек рассказывают о детских книгах, которые интересно обсуждать после прочтения. Ирина Шутова из библиотеки № 197 имени Анны Ахматовой выбрала шесть захватывающих произведений.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

Малышам

В книге, созданной американским писателем Арнольдом Лобелом, речь идет о Хорьке, который изловил Мышонка и решил сварить из него суп. Но это оказалось не так-то просто — Мышонок попался уж очень сообразительный. Он сообщил Хорьку, что вкусным блюдо получится только в том случае, если перед готовкой послушать сказки — смешные, увлекательные и поучительные. Ответ на вопрос, сварил ли в итоге Хорек суп, вы узнаете, познакомившись с этой историей.

Если малыш только учится читать, «Мышиный суп» прекрасно подойдет в качестве первой книги для самостоятельного чтения. Здесь крупный шрифт, мало текста, много авторских картинок, увлекательный сюжет — именно так выглядит рецепт хорошей книги для самых маленьких.

Серию книжек о котенке Шмяке, написанных британским автором Робом Скоттоном, знают и любят дети во многих странах. Милый зверек и его друзья постоянно учатся чему-то новому, попадают в переделки и виртуозно из них выходят.

Эти истории не только добрые и веселые, но и поучительные. Например, в книге «Котенок Шмяк идет к доктору» рассказывается о том, как малышам преодолеть страх похода к врачам, а «Котенок Шмяк — мамин помощник» подскажет, как можно заинтересовать детей домашними делами.

Кроме того, серия книг идеально подойдет для семейного досуга. Дети будут не только с удовольствием слушать истории о котике, но и разглядывать иллюстрации вместе с родителями.

Детям постарше

«Незнакомцы» Маргарет Петерсон Хэддикс

«Незнакомцы» американской писательницы Маргарет Петерсон Хэддикс — первая часть трилогии «Очень странные Грейстоуны». В центре сюжета — семья из четырех человек: Чеза, Эммы, Финна и их мамы. В Аризоне, где они живут, начинают пропадают дети, которые очень напоминают героев — одна дата рождения, те же имена, очень похожая внешность. Что это за незнакомцы и какую тайну они скрывают? Это и предстоит выяснить Чезу, Эмме и Финну.

Книга отлично подойдет тем, кто любит загадки, головоломки, истории про параллельные миры. После прочтения можно обсудить отношения детей, их поведение, сплоченность в очень сложный момент. Немного проспойлерю: он наступает, когда герои остаются одни без самого главного человека в жизни.

«Чернильное сердце» Корнелии Функе

«Чернильное сердце» немецкой писательницы Корнелии Функе — фантастический роман про 12-летнюю Мэгги и ее отца, обладающего невероятным даром приводить героев книг в наш мир с помощью чтения вслух. Думаю, такой дар хотели бы все книголюбы, но есть один нюанс: чтобы уравновесить баланс, кто-то из слушателей должен переместиться в сказочный мир. Самое интересное начинается, когда Мэгги понимает, что она такая же, как ее отец.

Эта книга про взаимопомощь, моральный выбор, борьбу за свободу и за то, во что веришь. И детей, и их родителей наверняка захватит невероятный сюжет, заставляющий поразмыслить над жизненными ценностями.

Подросткам

У 15-летней Маши Молочниковой есть мечта — отправиться с классом в Барселону, чтобы попрактиковать там испанский язык. Да вот только родители, как назло, решили менять окна дома, и поездка в Испанию под угрозой. Тогда Маша решает сама заработать на нее, став репетитором для шестилетней Даны. «Вопрос решен!» — подумала героиня. Но когда она пришла на первое занятие с девочкой, то очень расстроилась, поскольку характер у Даны непростой.

Это история не только о первой работе, но и об умении понимать других, находить к ним подход, брать на себя ответственность. А еще — о взрослении. Мы видим, как меняется мир Маши, как шаг за шагом к ней приходит понимание тех вещей, о которых она не задумывалась раньше. Я уверена, что книга вам очень понравится. Когда дочитаете повесть, не спешите расстраиваться — это первая часть трилогии, поэтому с героями мы еще обязательно встретимся.

«Дети Северного сияния» Марины Ясинской

История начинается с того, что Егор и его родители попадают в аварию. В себя мальчик приходит в какой-то странной школе на острове Северного сияния и не помнит, кто он и откуда. Но он не один — от потери памяти здесь страдают все ученики. Выбраться из школы непросто, а в лесу, который ее окружает, на древних развалинах загораются руны, когда к ним приближается кто-то из школьников. Егор и его новые друзья шаг за шагом разгадывают тайны острова, и открытия повергают их в шок.

В книге сочетаются несколько жанров: детектив, фэнтези, триллер. Марина Ясинская касается тем дружбы, любви, предательства — каждый сможет найти что-то интересное для себя. Произведение читается быстро и легко — вряд ли вы сможете остановиться, пока не перевернете последнюю страницу.