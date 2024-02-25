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6 из 10 россиян считают, что родители должны помогать своим детям с покупкой отдельного жилья

Шесть из десяти россиян считают, что родители должны помогать своим детям с покупкой отдельного жилья, оплачивая его полностью или частично. Такие данные приводит телеканал 360 со ссылкой на ВЦИОМ.

6 из 10 россиян считают, что родители должны помогать детям с покупкой отдельного жилья
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О том, что уже помогли или помогают детям с жильем, рассказали 22%. Еще почти каждый третий хочет сделать это в будущем, при этом почти столько же – подобного не планируют. О намерении поучаствовать в решении жилищного вопроса детей чаще говорили граждане в возрасте до 45 лет. Среди тех, кому от 25 до 34 лет, оплатить жилье готовы 70% наших граждан.

Дети
ВЦИОМ
Телеканал "360° Подмосковье"
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