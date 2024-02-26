Педагог рассказала о плюсах и минусах готовых домашних заданий

ГДЗ (готовые домашние задания) - это аббревиатура, которую многие из нас знают со школьных времен. Когда-то ГДЗ были в виде книжек-сборников с готовыми ответами и решениями к заданиям из школьного учебника. С появлением интернета эти книжки превратились в целые ресурсы для помощи школьникам и даже студентам в подготовке домашних заданий.

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Педагог-психолог онлайн-школы "Синергия" Вера Липеева в беседе с ИА RuNews24.ru поделилась своим мнением о том, что использование книжек и ресурсов с готовыми ответами на домашние задания может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на успеваемость школьника и его способность усваивать материал.

По мнению психолога Липеевой, есть три положительных аспекта использования ГДЗ:

Экономия времени. Ученик может быстрее выполнить домашнее задание, если использует готовые ответы из ГДЗ.

Проверка своих знаний. Школьник может использовать ГДЗ, чтобы проверить, правильно ли он выполнил задание и понял ли материал.

Понимание ошибок. Ученик может изучить готовые ответы из ГДЗ, чтобы понять свои ошибки и избежать их в будущем.

Однако, есть и три негативных последствия использования ГДЗ:

Слабое усвоение материала. Если ученик просто списывает ответы из ГДЗ, не понимая сути задания, это может помешать ему усвоить материал.

Отсутствие развития учебных навыков. Если ребенок постоянно использует ГДЗ, ему будет сложно научиться самостоятельно решать задачи и развивать критическое мышление.

Риск получить низкие оценки. Если ученик полагается только на ГДЗ, он может не усвоить материал достаточно глубоко и получить низкие оценки за контрольные работы.

Многие критикуют сборники ГДЗ, считая, что их появление только вредит школьникам. Из-за них ребята перестают учиться самостоятельно и полагаются только на "решебник". На это возражение психолог Липеева напомнила, что, когда открытого доступа к ГДЗ не было, школьники могли использовать и другие способы, чтобы списать домашнее задание.

Например:

Списывание у одноклассников или друзей. Школьники могли обмениваться работами, чтобы скопировать ответы.

Списывание из учебников или справочных материалов. Некоторые ученики записывали ответы из учебников или дополнительных источников.

Получение помощи от старших. Дети могли обращаться за помощью к более опытным старшеклассникам или студентам, чтобы получить ответы.