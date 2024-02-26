Педагог рассказала о плюсах и минусах готовых домашних заданий

ГДЗ: педагог-психолог Вера Липеева рассказала о плюсах и минусах готовых домашних заданий
ГДЗ (готовые домашние задания) - это аббревиатура, которую многие из нас знают со школьных времен. Когда-то ГДЗ были в виде книжек-сборников с готовыми ответами и решениями к заданиям из школьного учебника. С появлением интернета эти книжки превратились в целые ресурсы для помощи школьникам и даже студентам в подготовке домашних заданий.
Педагог-психолог онлайн-школы "Синергия" Вера Липеева в беседе с ИА RuNews24.ru поделилась своим мнением о том, что использование книжек и ресурсов с готовыми ответами на домашние задания может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на успеваемость школьника и его способность усваивать материал.
По мнению психолога Липеевой, есть три положительных аспекта использования ГДЗ:
- Экономия времени. Ученик может быстрее выполнить домашнее задание, если использует готовые ответы из ГДЗ.
- Проверка своих знаний. Школьник может использовать ГДЗ, чтобы проверить, правильно ли он выполнил задание и понял ли материал.
- Понимание ошибок. Ученик может изучить готовые ответы из ГДЗ, чтобы понять свои ошибки и избежать их в будущем.
Однако, есть и три негативных последствия использования ГДЗ:
- Слабое усвоение материала. Если ученик просто списывает ответы из ГДЗ, не понимая сути задания, это может помешать ему усвоить материал.
- Отсутствие развития учебных навыков. Если ребенок постоянно использует ГДЗ, ему будет сложно научиться самостоятельно решать задачи и развивать критическое мышление.
- Риск получить низкие оценки. Если ученик полагается только на ГДЗ, он может не усвоить материал достаточно глубоко и получить низкие оценки за контрольные работы.
Многие критикуют сборники ГДЗ, считая, что их появление только вредит школьникам. Из-за них ребята перестают учиться самостоятельно и полагаются только на "решебник". На это возражение психолог Липеева напомнила, что, когда открытого доступа к ГДЗ не было, школьники могли использовать и другие способы, чтобы списать домашнее задание.
Например:
- Списывание у одноклассников или друзей. Школьники могли обмениваться работами, чтобы скопировать ответы.
- Списывание из учебников или справочных материалов. Некоторые ученики записывали ответы из учебников или дополнительных источников.
- Получение помощи от старших. Дети могли обращаться за помощью к более опытным старшеклассникам или студентам, чтобы получить ответы.
«Таким образом, хотя использование ГДЗ может быть полезным инструментом для проверки знаний и экономии времени, важно помнить о необходимости самостоятельного изучения материала и развития учебных навыков, а также о соблюдении этических принципов в учебном процессе», — заключила спикер.