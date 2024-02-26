Психолог объяснила, почему дети уходят из дома

У психологов есть такой термин как мнимое благополучие, когда дома все в порядке только у взрослых. Здесь мы сталкиваемся с проблемой отцов и детей, когда ребенку не хватает поддержки, не хватает внимания со стороны взрослых, ребенок не чувствует себя принятым, понятым, и возникает внутренний конфликт, из которого, конечно же, проще сбежать, — пояснила Валуева.