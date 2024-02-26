Психолог рассказала, как помочь ребенку справиться с одиночеством в школе

Детский психолог, кандидат психологических наук, доцент НИУ – филиала РАНХиГС Елена Морозова в беседе с «ФедералПресс» предложила родителям ряд методов, которые могут помочь их детям преодолеть чувство одиночества в школе.

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«Если родители нацелены на то, что ребенок не должен жить без их помощи и участия, то, конечно, можно и нужно помочь», – подчеркнула она.

Согласно эксперту, особенно важно оказывать поддержку в период, когда ребенок только начинает ходить в школу и ему сложно устанавливать контакты с другими детьми.

Одним из способов помочь, по словам Елены Морозовой, является организация встреч с другими детьми. Это могут быть приглашения детей на домашние посиделки, игры, походы в парк, театр или выставки. Такие мероприятия помогут детям находить общие интересы и формировать дружеские отношения.

Для подростков, считает специалист, ситуация немного сложнее, так как у них уже сформировались определенные группы и предпочтения. В этом случае полезными могут быть дальние экскурсии в другие города или организация групповых мероприятий, где подростки смогут общаться и разрешать конфликты более мирным и человечным образом.

Такие меры, подчеркивает Морозова, не только способствуют преодолению одиночества у детей и подростков, но и помогают им развивать социальные навыки и устанавливать здоровые отношения с окружающими.