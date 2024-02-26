Пять золотых правил в воспитании сыновей

Мужественность, стойкость духа и веру в себя в мальчиках нужно растить с детства. Огромную роль в этом процессе играет отец, который становится примером для своих сыновей. О важнейших правилах в вопросе воспитания своих детей рассказал Степан Менделеев — актер, профессиональный диктор, эксперт по ораторскому мастерству, ведущий мероприятий и папа двоих сыновей.

© pxhere

Быть всегда вежливым и галантным

Сыновья Степана — 12-летний Даниил и 11-летний Савва — всегда берут пример с папы, который в своем образе придерживается стиля лондонского денди. А какой денди без галантных манер?

Мальчики знают, что в метро, общественном транспорте необходимо уступать место не только женщинам, но и людям преклонного возраста, независимо от пола. Они всегда встают из-за стола, если к ним обращается дама. И следуют элементарным правилам вежливости: говорят «спасибо», «пожалуйста», здороваются с соседями.

Уметь отстаивать свои права

В школах, молодежных компаниях и даже в соцсетях дети часто сталкиваются с таким явлением, как буллинг. Иногда травля продолжается годами, а в зоне риска может оказаться любой ребенок. Важно не игнорировать проблему и не погружаться в психологию жертвы, а разговаривать с детьми на эту тему в спокойном ключе, отвечая на их вопросы, объяснять, как правильно постоять за себя.

Степан учит сыновей подходить к решению любых спорных вопросов по-взрослому: с помощью диалога, проявляя самообладание, не опускаясь до ссоры или драки. Но при этом он считает, что нельзя допускать крайностей. С одной стороны, у ребенка, ставшего жертвой буллинга, груз травм накапливается годами, и во взрослом возрасте это может обернуться психологическими проблемами. С другой, недопустимо, чтобы мальчик становился отрицательным лидером, который наперекор всему и всем ведет себя от обратного: мешает учителям во время уроков, плохо учится, дерется.

Пытаясь выйти из позиции жертвы буллинга и завоевать авторитет у сверстников, ребенок может заиграться в «плохиша». В такие моменты как никогда нужен зоркий глаз родителя, чтобы понять корень проблемы, ее причины и своевременно помочь сыну экологично отстоять свои права.

Держаться в одной команде

Если в вашей семье растут два и более сыновей — вам очень повезло! С ними вы никогда не соскучитесь. Но для создания комфортной атмосферы и успешного будущего важно с детства внушать мальчикам мысль, что братья — это одна команда. Если что-то не ладится у одного, второй обязательно придет на помощь.

Взаимовыручка должна стать основой родственных отношений. Если в семье есть старший брат, важно приучать его быть авторитетом и образцом для младших, чувствовать ответственность за свое поведение. Для единственного сына командой становятся все близкие. И он знает, что в любой затруднительной ситуации может рассчитывать на поддержку родных людей.

Заниматься спортом

К спорту мальчиков, да и вообще, всех детей стоит приучать с ранних лет. Занятия физической культурой укрепляют не только тело, но и дух. Ребенок становится увереннее в себе, развивает лидерские качества, учится навыкам коммуникации, дисциплине, правильному расставлению приоритетов.

Старший сын Степана Даниил играет в теннис, ходит на карате, увлекается шахматами. Младший, Савва, также любит шахматы, занимается футболом, осваивает сноуборд, охотно посещает занятия по фехтованию. Сам Степан 3-4 раза в неделю обязательно ходит в тренажерный зал. Более того, для укрепления иммунитета вся семья закаляется с помощью контрастного душа и обливания холодной водой.

Также в семье Степана существует правило: Даниил и Савва в течение дня делают 10 подтягиваний, 20 отжиманий и 50 приседаний. Отец может напомнить заигравшимся сыновьям ближе к вечеру: «Солнце скроется, муравейник закроется». За этой шутливой фразой из мультфильма «Муравьишка-хвастунишка» скрывается вопрос: «Ребята, вы успели сделать свой дневной норматив?». Как только папа произносит «кодовые» слова, ребята спешат доделать свои ежедневные упражнения.

Отвечать за свои поступки

Разбил чашку, принес из школы двойку — признайся родителю, сделай выводы, постарайся исправить ситуацию. К такому поведению следует приучать ребенка с ранних лет. В семье Степана принято, что мальчики делятся не только хорошими новостями, но и не совсем приятными. Далее происходит взрослый диалог между отцом и сыновьями. Степан не дает им готового решения проблемы, а помогает детям самостоятельно его найти и озвучить.

Если провинность серьезная, в семье Степана следуют «Кодексу сыновней чести». Например, каждые выходные они все вместе ходят на каток или выезжают за город. Обычно дети заранее знают о планах на уикенд и с нетерпением ждут его. Но в случае серьезного проступка одного из мальчиков поездка может быть отменена, и все остаются дома.