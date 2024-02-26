Расширены трудовые гарантии для одиноких матерей с детьми до 16 лет

С 25 февраля работодатель не может по своей инициативе уволить женщину, которая без мужа воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Такая же трудовая гарантия распространяется на других родственников, которые воспитывают ребенка в одиночку. Вступил в силу соответствующий закон, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс.

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Раньше увольнять с работы, например, в связи с сокращением штата, запрещалось одиноких матерей с детьми до 14 лет. Увеличить возраст ребенка предложили ряд депутатов Госдумы и сенаторы. Они обратили внимание, что родители обязаны обеспечить ребенку получение основного общего образования. А сегодня девятый класс в школе дети заканчивают к 15-16 годам.

"Именно это обстоятельство послужило основанием для выбора предельного возраста ребенка при проектировании повышения уровня гарантий", - отмечают авторы инициативы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "изменения в Трудовой кодекс способствуют созданию реальных (в том числе материальных) условий для исполнения одинокими родителями своих конституционных обязанностей по обеспечению получения их детьми основного общего образования".

Между тем, Пленум Верховного суда одинокой матерью считает женщину, которая растит ребенка без отца, если он умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, недееспособен, находится в тюрьме или просто не участвует в воспитании. То есть отец может числиться по документам и быть живым, но просто развестись с ним и получить льготы одинокого родителя не получится: нужно доказать, что воспитанием и содержанием ребенка он не занимается.