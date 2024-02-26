Эти дела на даче вы можете доверить даже ребенку

Большинство родителей берут ребенка на дачу с целью дать малышу отдохнуть и набраться сил на природе. Однако опытный дачник и профессиональный садовод Виктор Романов уверен — детям также можно доверить несложную садовую работу. Расскажем, какую именно.

Работа в команде

Если ребенок еще маленький, не оставляйте его одно с садовыми делами. Возьмите его в помощники. Виктор: «Ребенок точно справится с уборкой на территории, поможет покрасить калитку или же подмести в помещении, пока вы убираетесь в первый приезд после зимы». На самом огороде покажите ребенку, как правильно высаживать растения, проведите небольшую экскурсию по грядкам, расскажите о растениях и, конечно, дайте попробовать поработать с землей и семенами. Такая смена деятельности для городского ребенка будет настоящим трудовым приключением.

Работа с техникой

Для ребят постарше наш эксперт советует еще несколько видов активности на участке. «Можете показать ребенку, как обращаться с несложной техникой, например, с косилкой. Начните с варианта на колесиках, а вот бензокосилку лучше не доверять даже подростку — довольно опасно», — комментирует Виктор. В любом случае, любая работа с садовой техникой должна проходить под вашим контролем, пусть и в руках ребенка.

Работа на клумбе