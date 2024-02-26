Врач объяснила, почему дети стали чаще болеть пневмонией

Пневмония — это сезонное заболевание, пик которого обычно приходится на ноябрь-февраль. При этом родителям следует понимать, что без должного лечения оно может стать причиной серьезных осложнений, поэтому самолечением заниматься не стоит. О том, по каким признакам можно заподозрить заболевание у ребенка, а также как избежать осложнений, «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» Татьяна Живоглазова.

«Причиной развития пневмонии являются различные вирусы, бактерии и грибы. В частности, типичная пневмония может быть следствием заражения бактериями streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, вирусами гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции, которые лечатся антибиотиками широкого спектра действия», — объяснила врач.

Кроме того, по словам педиатра, сегодня число заболевших пневмонией увеличилось за счет нетипичных возбудителей, в том числе — микоплазменно-хламидийной инфекции.

«Дети, которые относятся к категории часто болеющих, сильнее подвержены этому заболеванию из-за ослабленного иммунитета. Особенно это касается недоношенных детей, с патологиями внутриутробного развития, хроническими заболеваниями ЛОР-органов и узостью носовых проходов», — предупредила педиатр.

Она рассказала, что при пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным, ограничивая поступление кислорода. При этом врач обратила внимание, что симптоматика может быть очень слабой — редкий и сухой кашель.

«Самая частая ошибка родителей в данном случае — это самолечение. Без должной терапии, которую может назначить только врач, велика вероятность формирования гипоксии тканей (недостаток кислорода). А это, в свою очередь, приводит к сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Поэтому важно обратиться к педиатру, даже если симптомы, на первый взгляд, кажутся безобидными», — предупредила Живоглазова.

Говоря о том, какие еще симптомы могут свидетельствовать о наличии пневмонии у ребенка, врач назвала озноб, лихорадку, повышенное потоотделение, кашель, учащение дыхания и пульса.

«Следует отметить, что высокая температура при пневмонии есть не всегда. При вирусной пневмонии, помимо сухого кашля и температуры, может наблюдаться головная боль, быстрая утомляемость, потеря аппетита, а также ломота в теле и мышцах, которую дети не всегда могут объяснить словами в силу возраста», — добавила специалист.

При несвоевременном обращении к врачу и самолечении, по ее словам, возможны образования гнойных полостей в легочной ткани, поражение серозной оболочки, окружающей легкие, и другие опасные осложнения.

«При своевременном обращении к педиатру можно быстро предотвратить осложнения и облегчить течение болезни. При легких формах можно обойтись без госпитализации ребенка, но лечение и обследование должно проходить под контролем врача. В более запущенных случаях необходима госпитализация в стационар», — отметила педиатр.

По ее словам, при неосложненной пневмонии, с легким течением, проявления проходят в течение двух недель, а легкие полностью восстанавливаются за 4-5 месяцев.