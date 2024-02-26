Стало известно, почему дети стали чаще болеть пневмонией

Дети стали чаще болеть пневмонией из-за нетипичных возбудителей, предупредила врач-педиатр Татьяна Живоглазова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что сильнее всего заболеванию подвержены пациенты с ослабленным иммунитетом. Также в группе риска находятся недоношенные дети с хроническими заболеваниями лор-органов.

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Дети, которые относятся к категории часто болеющих, сильнее подвержены этому заболеванию из-за ослабленного иммунитета. Особенно это касается недоношенных детей, с патологиями внутриутробного развития, хроническими заболеваниями лор-органов, — пояснила врач.

На наличие пневмонии у ребенка могут указывать сухой кашель, озноб, лихорадка, учащенные пульс и дыхание, повышенное потоотделение и температура. Также могут возникать головные боли, потеря аппетита и ломота в теле. Живоглазова отметила, что важно вовремя обратиться в больницу: без должного лечения пневмония может привести к сердечно-сосудистой недостаточности, образованию гнойных полостей в легочной ткани и поражению легких.