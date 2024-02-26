Как попасть на целевое обучение в 2024 году

В 2024-2025 учебном году по целевым квотам можно будет поступить более чем на 900 направлений подготовки. Почти по половине из них количество мест по сравнению с прошлым годом увеличено. Больше целевиков примут на проектировщиков авиационных и ракетных двигателей, строителей железных дорог, мостов и туннелей. Кроме того, стране по-прежнему нужно больше врачей и культработников. Это следует из распоряжения Правительства, размещенного на сайте камбина 26 февраля. Изменятся и правила приема целевиков. На что обратить внимание, напоминает «Парламентская газета».

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Как найти заказчика

Целевое обучение позволяет абитуриентам поступить в вуз по направлению предприятия или учреждения. Поэтому первое, что нужно сделать будущему целевику, это определиться с направлением обучения и найти заказчика, который готов оплатить подготовку такого специалиста.

Это могут быть госкорпорации, федеральные министерства и агентства, правительства регионов, муниципальные власти, госучреждения — театры, музеи, больницы, частные компании и даже индивидуальные предприниматели.

С 2024 года список заказчиков расширят. Договоры на целевое обучение смогут заключать резиденты территорий опережающего развития, особых экономических зон, зон территориального развития, Арктической зоны и свободного порта Владивосток. Также целевиков смогут готовить для проектов инновационного центра «Сколково» и технополиса «Эра», международного медицинского кластера и инновационных научно-технологических центров.

Главное нововведение этого года — информацию о наборе целевиков обяжут размещать в единой базе заказчиков обучения на портале «Работа в России». До сих же пор школьникам приходилось искать будущих работодателей самостоятельно.

«А уже со следующего года все процессы, связанные с целевым обучением, будут осуществляться в электронном виде, что позволит обеспечить доступность целевого обучения для граждан на основе публичного конкурса», — напомнила «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила СкаЛюдмила Скаковская.

Прием по новым правилам

Изменятся в этом году и правила набора целевиков. Так, абитуриентам разрешат подавать только одно заявление о приеме на целевое обучение в один вуз и лишь на одну образовательную программу. Ранее это было до пяти заявлений.

Также изменятся правила заключения договора между заказчиком обучения и студентом. Заключить его можно будет только после того, как абитуриента зачислят, но не позднее 1 сентября текущего учебного года.

Еще одно нововведение — будущих работодателей обяжут подробно расписывать в договоре, на какую поддержку может рассчитывать подопечный во время учебы, а также условия будущей работы — вплоть до месторасположения офиса.

Больше ответственности будет не только у заказчика, но и у студента. Например, будущий работодатель сможет предъявлять требования к успеваемости целевика. За плохие оценки, если их не исправить, могут даже разорвать договор.

Кроме того, новые правила ограничивают максимальную отработку после целевого обучения пятью годами.

«Фактически это закрепит уже существующую практику — в соответствии с действующими договорами о целевом обучении отработка составляет от трех до пяти лет», — пояснили ранее эту норму «Парламентской газете» в Минобрнауки.

Также этот срок соотносится с длительностью обучения — от двух лет в магистратуре до пяти-шести лет по программам специалитета, пояснили в ведомстве. Получается, сколько лет работодатель платит за студента, столько лет тот и должен отработать.

Наноинженеры по заявкам регионов

Одна из задач целевого обучения — подготовить специалистов, которых ранее в России не учили. Например, среди новых направлений в этом году — фундаментальная и прикладная биология, наноинженерия и наноматериалы, следует из распоряжения кабмина.

Заказ формируют на основании заявок регионов, пояснила Людмила Скаковская, которая ранее была ректором Тверского государственного университета:

«Например, в ТГУ с 2024 года будет вестись набор на 14 новых профилей бакалавриата и один — специалитета. Среди них: медицинская физика, программная инженерия в искусственном интеллекте, беспилотные системы и многое другое».

Другая задача целевого приема — восполнить дефицит кадров в разных отраслях. Например, в этом году по квотам на специалитете будут учиться 60 процентов будущих строителей железных дорог, мостов и тоннелей, испытателей летательных аппаратов, проектировщиков радиоэлектронных систем и комплексов.

По квотам же наберут более 70 процентов будущих проектировщиков авиационных и ракетных двигателей, специалистов по эксплуатации железных дорог и систем обеспечения движения поездов.