Педиатр рассказал о серьезной опасности аспирина для детей

Из-за приема аспирина у детей может развиться опасный синдром, предупредил педиатр, врач скорой помощи Дмитрий Молодой. О серьезной опасности этого препарата он рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

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По словам эксперта, аспирин, или ацетилсалициловую кислоту, строго запрещено давать в качестве жаропонижающего детям до 15 лет, которые страдают острыми респираторными заболеваниями, вызванными вирусными инфекциями.

«Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», — объяснил врач.