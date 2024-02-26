94-летняя учительница поделилась воспоминаниями о детстве и работе в школе

«Почему именно на французский, сама не знаю, просто звучало красиво, – улыбается Ольга Ивановна. – Перед окончанием института я вышла замуж за работника завода имени Ленина, и меня отправили в распоряжение гороно. Французский язык в школах не требовался, и я начала преподавать школьникам черчение и рисование, благо такую специальность тоже получила. А через год, в 1955 м, в нескольких школах Горького ввели вторым языком французский. Меня направили в школу № 48, которая была прямо во дворе нашего дома. Там я проработала 30 лет и три года». Джо Дассен от учеников С детьми она нашла общий язык с первого же урока. «Когда мы стали знакомиться, я называла, как звучат их имена на французском языке. Например, Надя – это Надин, Лена – Элен и так далее. И был там мальчик Ваня Шишкин. Когда я сказала, что Иван по-французски Жан, то словно печать поставила. Он так до конца школы и остался для всех Жаном, – улыбается Ольга Ивановна. – А уж когда я после уроков попрыгала с девочками через модную тогда «резиночку» (её натягивали на определённой высоте над землей), они меня окончательно приняли и полюбили».