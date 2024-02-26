94-летняя учительница поделилась воспоминаниями о детстве и работе в школе
Ветеран войны, труженик тыла, заслуженный учитель Российской Федерации Ольга Ивановна Лябакина, несмотря на возраст и инвалидность, не может сидеть без дела. Читает книги на французском, разгадывает сканворды, учит стихи. И по-прежнему участвует в работе общества инвалидов Приокского района Нижнего Новгорода: даёт о себе знать заложенная с детства привычка жить для людей. Молоко для солдат Ольга Ивановна родилась 94 года назад в Лукоянове в многодетной семье железнодорожника. Беззаботное детство закончилось, когда началась война – было ей тогда 11 лет.
«Как сейчас помню: стоял прекрасный тёплый день, мы гурьбой пошли на озеро купаться. Семьи были многодетные: в нашей пятеро, в соседнем доме тоже пятеро ребятишек, – рассказывает она. – Оттуда пришли, слышим с подружкой Машей, как наши матери навзрыд рыдают. А когда взрослые плачут, для детей это конец света. Так мы узнали, что началась война. Все тогда друг друга успокаивали, что наша армия сильная, всех победит, и всё быстро кончится»…
На фронт ушли два старших брата Ольги Ивановны. Её папа был машинистом паровоза, водил поезд почти до линии фронта, не раз попадал под бомбёжки. А она с мамой начала работать в колхозе – чтобы земельный участок не отобрали, нужно было отрабатывать трудодни. В каникулы и в выходные вместе со взрослыми пропалывала, собирала урожай – картошку, морковь, капусту, работала на сенокосе, молотила зерно цепами и молотилками. Наравне со всеми таскала полные мешки зерна или картошки.
«Кормились благодаря своему огороду и живности: держали корову, кур, поросёнка, – вспоминает Ольга Ивановна. – Хлеб мама пекла, смешивая муку с тёртой картошкой, чтобы дольше не кончалась мука. Щи, картошка, каша – другого меню у нас не было. Очень выручала корова. Но даже из этого малого мама старалась что-то отнести солдатам, которых везли мимо нас в поездах. Ходила на станцию с бутылкой молока, разливала солдатам по котелкам. Однажды везли пленных румын, она не разобралась, налила им молока. Расстроилась сначала, а потом говорит: «Может, и моему сыну чья-то мать не пожалеет куска».
Ольга Ивановна имеет множество наград за педагогический труд и к памятным датам Великой Отечественной войны. Трудная дорога в школу Школа находилась через шесть железнодорожных путей. Чтобы не обходить длинные составы, дети пролезали под вагонами.
«Выберешь место под вагоном, где не так плотно железки и провода торчат, и пролезаешь, – рассказывает наша героиня. – В день, когда я впервые пошла в первый класс, пролезала под вагоном, а состав тронулся. Меня еле вытащил обходчик путей. Когда папа узнал, очень меня ругал: меня же предупреждали, что надо обходить составы или ходить через тормозную площадку. Но многие дети продолжали ежедневно рисковать, чтобы сократить дорогу».
После окончания школы подружка предложила поступать в Горьковский институт иностранных языков на факультет французского языка.
«Почему именно на французский, сама не знаю, просто звучало красиво, – улыбается Ольга Ивановна. – Перед окончанием института я вышла замуж за работника завода имени Ленина, и меня отправили в распоряжение гороно. Французский язык в школах не требовался, и я начала преподавать школьникам черчение и рисование, благо такую специальность тоже получила. А через год, в 1955 м, в нескольких школах Горького ввели вторым языком французский. Меня направили в школу № 48, которая была прямо во дворе нашего дома. Там я проработала 30 лет и три года». Джо Дассен от учеников С детьми она нашла общий язык с первого же урока. «Когда мы стали знакомиться, я называла, как звучат их имена на французском языке. Например, Надя – это Надин, Лена – Элен и так далее. И был там мальчик Ваня Шишкин. Когда я сказала, что Иван по-французски Жан, то словно печать поставила. Он так до конца школы и остался для всех Жаном, – улыбается Ольга Ивановна. – А уж когда я после уроков попрыгала с девочками через модную тогда «резиночку» (её натягивали на определённой высоте над землей), они меня окончательно приняли и полюбили».
Много лет Ольга Ивановна Лябакина вела в школе клуб интернациональной дружбы. Её ученики переписывались с ребятами из Франции, отправляли друг другу сувениры. Всё это и сейчас живёт добрыми воспоминаниями в сердцах её воспитанников, которые звонят любимой учительнице в дни рождения, а однажды даже заказали в передаче «Концерт по вашим заявкам» песню в исполнении Джо Дассена «Если б не было тебя».
После выхода на заслуженный отдых Ольга Ивановна увлеклась общественной работой. Более 20 лет она руководила хором «Приокчанка» при районном обществе инвалидов и сама прекрасно пела. Была капитаном команды КВН, вела праздничные программы районного общества инвалидов. Сейчас она с нетерпением ждёт весну, чтобы можно было добраться до места сбора районной организации инвалидов. Ведь впереди столько новых дел!