В РФ начнут штрафовать за запрет на грудное вскармливание в общественных местах

В России предложили ввести штрафы за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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«Сейчас юристы ищут законодательное решение для пресечения подобных случаев. Предполагается введение штрафов для организаций, которые выгоняют кормящих матерей», — передают слова Буцкой «Известия».

Она также отметила, что необходимо прописать правила, чтобы кормление проходило с соблюдением этических норм. При этом женщина должна быть прикрыта либо ей нужно предоставить для кормления отдельное удобное место.

В стране уже два года ведется разработка мер поддержки для кормящих мам. По словам Буцкой, 5 марта состоится заседание рабочей группы в Госдуме, где обсудят создание федеральной программы по этому вопросу.

А «спусковым крючком» для разработки этой программы стал инцидент в столичном фитнес-клубе. Там одна из посетительниц пожаловалась сотрудникам на кормящую в раздевалке. Сообщается, что после этого администратор клуба зашла в раздевалку и стала громко отчитывать москвичку. Позже стало известно, что МВД начало проверку в отношении руководства и сотрудников фитнес-центра.