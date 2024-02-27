Родителям рассказали, как не ошибиться при выборе фотографа для детей

Чтобы выбрать хорошего фотографа детям на выпускной, родителям следует изучить отзывы о нем, посоветовали специалисты красноярского Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что также нужно самостоятельно ознакомиться с портфолио и поинтересоваться об опыте работы фотографа, пишет «МК в Красноярске».

Как отметили специалисты, стоит отдать предпочтение ИП или организации. Кроме того, нужно заключить письменный договор, в котором будут прописаны реквизиты и все условия. Также в документе можно указать требования к фотографиям, чтобы не получить некачественные итоговые снимки.

В Роспотребнадзоре добавили, что в договоре допустимо указывать количество итоговых снимков, локации и позы. Также важно прописать сроки предоставления услуги и получения готовых фотоальбомов.