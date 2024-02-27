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Ученые выяснили, почему нет смысла отучать ребенка от гаджетов

Ограничение времяпровождения детей перед экраном гаджетов наносит больше вреда, нежели пользы. При этом страдают от такого намерения как подрастающее поколение, так и сами родители, считает исследователь Хелена Сандберг.

Почему нет смысла отучать ребенка от гаджетов
© Unsplash

Всемирная организация здравоохранения рекомендует родителям следить за тем, чтобы их дети как можно меньше времени проводили перед экранами компьютеров, телефонов и планшетов. А детей в возрасте до двух лет и вовсе желательно не подвергать воздействию экранов гаджетов, так как их частое использование может нанести вред как физическому, так и психическому здоровью развивающегося организма, предупреждают специалисты.

Как отмечают авторы исследования, в котором приняли участие 16 семей с детьми в возрасте от шести недель до трех лет, не стоит зацикливаться на подобного рода обобщенных рекомендациях. Гаджеты не только облегчают жизнь и процесс обучения, но и развивают мелкую моторику, логическое мышление ребенка.

"Как родители могут следить за этим, например, в домах других людей или в общественных местах, которые часто посещают маленькие дети? Это практически невозможно проконтролировать, даже в собственном доме".

Детские рисунки содержат ценную информацию о том, как они мыслят

Не имеет смыла обеспечивать нулевую терпимость к экранам в век информационных технологий, считает профессор медиа и коммуникационных исследований в Лундском университете и член экспертной группы Агентства общественного здравоохранения Швеции Хелена Сандберг. По ее мнению, намного важнее не ограничивать детей в гаджетах, а контролировать, чем они заняты в процессе их использования.

"Нынешние рекомендации приносят больше вреда, чем пользы. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на времени, проведенном перед экраном или воздержании от телефона, рекомендации должны поощрять взаимодействие и использование цифровых медиа под руководством родителей".

Что касается родителей, то у них такие наставления вызывают лишнюю тревогу и беспокойство. Не слишком ли много времени проводит мой ребенок в телефоне? Почему у других родителей получается занять своих детей, а у нас нет?

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