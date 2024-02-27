Врач объяснил, как уберечь ребенка от наркомании

Богатые и не очень, мальчики-подростки и успешные студентки вузов – в современном мире никто не застрахован от столкновения с наркотиками. Не помогают ни угрозы родителей, ни разговоры с учителями и психологами – в большинстве случаев наркотики вызывают привыкание, калечат психику, а потом и судьбу ребёнка. Какие признаки указывают на то, что подросток «подсел»? Когда пора бить тревогу и как родители могут помочь ребёнку? На эти и другие вопросы ответил заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Нелидов.

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– Алексей Львович, представим ситуацию. Умный ребёнок, который хорошо учится, заботливые родители, которые «всё для него делают», – казалось бы, семейная идиллия. Но в какой-то момент родители с ужасом узнают о зависимости подростка. Что пошло не так? По какой причине ребёнок решается попробовать наркотики?

– Условно причины приобщения подростка к наркотикам можно разделить на три группы: внутрисемейные; социальные (подростковая среда); личностные.

В первую очередь речь идёт о проблемах в семье – как материальных, так и эмоциональных, высоких показателей отчуждения детей и родителей. Степень риска возрастает при увеличении количества конфликтов между родителями и достигает максимума при их разводе.

Наиболее частый случай приобщения к наркотикам – в компании сверстников. В подростковом возрасте одобрение и принятие со стороны окружающих приобретает особую значимость. Подростком движет в этот момент мотивация быть своим среди значимых для него людей, приобрести новый опыт, получить впечатления. Первая проба может произойти в клубе, на вечеринке, в гостях или на улице. Подросток боится, что, сказав «нет», он приобретёт репутацию «слишком правильного», «маминого сыночка» и будет исключён из компании. Страх оказывается настолько сильным, что заставляет его рисковать своим здоровьем и жизнью.

– Какие признаки должны стать поводом для родительской тревоги?

– Определить, употребляет ваш ребёнок наркотики или нет, сложно, особенно если он сделал это в первый раз или употребляет наркотик периодически. Важно сделать правильные выводы и учитывать, что некоторые признаки могут появляться совершенно по другой причине. И всё же стоит насторожиться, если проявляются физиологические признаки.

Во-первых, это бледность или покраснение кожи, расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза, несвязная, замедленная или ускоренная речь, потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи, хронический кашель, а ещё плохая координация движений (пошатывание или спотыкание).

Во-вторых, меняется поведение. Появляются беспричинное возбуждение, вялость, а также нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания. Родители замечают уходы из дома, прогулы в школе по непонятным причинам, трудности в сосредоточении на чём-то конкретном, бессонницу или сонливость. У подростка появляются болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения, снижение успеваемости в школе, постоянные просьбы дать денег, из дома периодически пропадают ценные вещи.

Подросток начинает избегать общения с людьми, с которыми раньше был близки, Насторожить должны частые телефонные звонки, использование жаргона, «секретные» разговоры, самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны.

И, наконец, появляются очевидные признаки: следы от уколов (особенно на венах), порезы, синяки; бумажки и денежные купюры, свёрнутые в трубочки; закопчённые ложки, фольга; капсулы, пузырьки, жестяные банки; пачки лекарств снотворного или успокоительного действия.

– Для того чтобы научить ребёнка говорить «нет», нужно говорить с ним о вреде наркотиков?

– Советую проводить такую беседу, когда сыну или дочери исполнится 10 – 12 лет, так как именно в этом возрасте дети пробуют свои первые «наркотики»: первую сигарету, первую рюмку с праздничного стола и так далее.

Несмотря на то, что каждый родитель по-своему подходит к разговору с детьми, есть общие, проверенные на практике рекомендации.

Например, внимательно относитесь к выбору места и времени. Найдите подходящий момент, когда ребёнок открыт, внимателен и не занят другим делом. Найдите место, где он будет чувствовать себя комфортно. Расскажите ему о том, что мир – это и чёрное, и белое, и радость, и боль, и рождение, и смерть. Расскажите о том, что иногда люди сами притягивают к себе смерть, совершая ошибки, и шагом к смерти является наркомания. Поинтересуйтесь у ребёнка, известно ли ему, что такое наркотики, знает ли он названия наркотиков. Не удивляйтесь, если сын или дочь ответит положительно – просто примите это как должное.

Не скрывайте, что наркомания – это болезнь, болезнь неизлечимая и смертельная, и единственный верный способ её избежать – не допустить первого раза. Чаще всего дети соглашаются попробовать наркотик из-за боязни быть выброшенным из определённого круга общения или из-за желания подражать, удержать контакты с ребятами, быть уважаемыми и не быть трусами. Из-за чего угодно! Многие соглашаются даже тогда, когда на самом деле не испытывают желания или искушения попробовать наркотик. Именно поэтому нужно научить ребёнка твёрдо отказываться от наркотиков.

Сказать «нет» – это целая наука, которую, кстати, не всегда постигают даже взрослые, состоявшиеся люди. Важно вместе с ребёнком отыскать слова для отказа, чтобы в нужную минуту он не растерялся и вёл себя уверенно. Разъяснить ребёнку и отработать на примерах типологию отказов: отказ-соглашение, отказ-обещание, отказ-альтернатива, отказ-отрицание, отказ-конфликт.Сегодня многие сайты пестрят выгодными предложениями о приёме на работу курьером с «высоким доходом». Зачастую эти вакансии оказываются предложением о распространении наркотиков. Таких сотрудников называют «минёрами» или «закладчиками». И за такие шалости подростки получают реальные сроки заключения. Хочу напомнить, что уголовная ответственность, связанная с оборотом наркотиков, может последовать уже с 14 лет, и это весьма серьёзные сроки лишения свободы – от четырёх лет до пожизненного заключения.

– Что можно посоветовать родителям? Как им себя вести, чтобы дело не дошло до крайностей?

– Вы должны быть в курсе, с кем общается ваш ребёнок, в каких социальных сетях сидит, в каких сообществах состоит, скрывает ли он своё общение.

Также объясняйте ребёнку, что интернет пространство, в частности вайбер, вотсап, телеграмм – прозрачно для спецслужб. Вас должно насторожить, что у ребёнка появилось много денег, он покупает дорогие вещи, часто уходит из дома, закрывается в комнате. А в личных вещах можно обнаружить: весы, пакетики и т.д.