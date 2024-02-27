Как выбрать имя, которое не испортит малышу жизнь

Современные родители все чаще стараются придумать по-настоящему уникальные имена для наследников. Однако родительский креатив вполне может испортить жизнь. Консультант по вопросам детства Кайла Нааб в своем эссе для Business Insider раскрыла секреты подбора оригинального имени без побочных эффектов.

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«Напишите полное имя вместе со своей фамилией, напишите его в предложении или списке, — советует эксперт. — Оцените, было ли круто, легко, странно или нормально использовать это имя».

По мнению специалиста, важно учитывать три фактора: удобство использования, совместимость с фамилией и отчеством, а также возможный скрытый смысл. Для этого нужно учитывать контекст.

«Как бы это имя смотрелось в профиле в социальной сети, на приглашении на свадьбу, объявлении о рекламной акции или баннере для вечеринки по случаю дня рождения? Перенесите это имя в реальную жизнь», — рекомендует Кайла Нааб.

Кроме того, важно перебрать все возможные шутки и оскорбления: если имя рифмуется с чем-то из нецензурной лексики, почти наверняка малыша так и будут дразнить в школе.