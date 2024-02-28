Как возраст отца может повлиять на риск развития карликовости у ребенка

Ученые выявили взаимосвязь между возрастом отца на момент рождения ребенка и риском развития определенных заболеваний у детей. Результаты исследования были опубликованы в издании Genome Biology and Evolution (GBE).

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В материале говорится, что речь идет о таких болезнях, как шизофрения, аутизм и синдром Аперта. Однако специалисты подчеркивают, что связь между возрастом отца и заболеваниями достаточно сложна.

По версии ученых, отложенное отцовство повышает риск возникновения мутации, способствующей развитию врожденных заболеваний у детей. Анализ биоматериала анонимных доноров позволил получить более точные данные. В частности, оказалось, что у пожилых родителей чаще рождаются дети с низкорослостью.

Кроме того, дети таких отцов нередко сталкиваются с развитием расстройства, характеризующегося непропорционально маленькой грудной клеткой и короткими конечностями, говорится в статье.