Ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети
Уровень интеллекта детей может быть частично определен генетическими факторами, включая группу крови матери. К такому выводу пришли ученые Центра детского здоровья Стэнфордского университета.
— Среди множества различных групп крови дети, рожденные от матерей с группой крови O (первая группа крови — прим. «ВМ»), имеют очень высокий IQ. Исследования показывают, что матери с группой крови O имеют явное преимущество перед матерями с другими группами крови, — рассказали ученые.
Такие дети, утверждают ученые, обычно имеют крепкое здоровье и развиваются быстрее по сравнению со сверстниками. Их иммунная система считается более совершенной. Причиной тому является низкая вероятность наступления беременности, поскольку яйцеклетка принимает самые здоровые сперматозоиды. Поэтому эмбрионы, сформированные матерями с первой группой крови, как правило более здоровые, передает издание Thuvienpc.
Кроме того, ученые выявили взаимосвязь между возрастом отца на момент рождения ребенка и риском развития определенных заболеваний у детей. Речь идет о таких болезнях, как шизофрения, аутизм и синдром Аперта. Однако специалисты подчеркивают, что связь между возрастом отца и заболеваниями достаточно сложна.