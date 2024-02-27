Ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети

Уровень интеллекта детей может быть частично определен генетическими факторами, включая группу крови матери. К такому выводу пришли ученые Центра детского здоровья Стэнфордского университета.

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— Среди множества различных групп крови дети, рожденные от матерей с группой крови O (первая группа крови — прим. «ВМ»), имеют очень высокий IQ. Исследования показывают, что матери с группой крови O имеют явное преимущество перед матерями с другими группами крови, — рассказали ученые.

Такие дети, утверждают ученые, обычно имеют крепкое здоровье и развиваются быстрее по сравнению со сверстниками. Их иммунная система считается более совершенной. Причиной тому является низкая вероятность наступления беременности, поскольку яйцеклетка принимает самые здоровые сперматозоиды. Поэтому эмбрионы, сформированные матерями с первой группой крови, как правило более здоровые, передает издание Thuvienpc.