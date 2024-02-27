Умный носочек: какие гаджеты помогут сделать жизнь с ребенком проще

Новорожденный ребенок требует очень много внимания, и родители часто ничего не успевают: горячий кофе, чтение книги или теплая ванна становятся непозволительной роскошью. Особенно сложно тем, кому не помогают бабушки или няни. Однако сейчас на рынке много гаджетов, которые могут стать настоящими помощниками и облегчить жизнь с маленьким ребенком. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».

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Монитор для дыхания

0–12 месяцев

У новорожденных детей часто наблюдаются перебои с дыханием. Небольшие паузы не представляют опасности и считаются нормальными. Однако, если нарушение дыхания будет длительным, может начаться кислородное голодание, поэтому врачи рекомендуют внимательно следить за этим.

Одно из решений — монитор для дыхания. Такой компактный гаджет с монитором и сенсорными панелями, которые размещаются под матрасом детской кроватки. Если дыхание малыша слишком замедлится или пропадет на 20 секунд, загорится красный светодиод и зазвучит сигнал тревоги. Благодаря монитору вам не придется «дежурить» у кровати малыша и беспокоиться.

Электролюлька

0–9 месяцев

Очень много времени и сил отнимает укачивание малыша. Электролюлька поможет сделать этот процесс быстрым и приятным. У нее может быть несколько режимов движения и скоростей, регулируемый наклон сидения, надежный ремень безопасности, таймер и развивающие игрушки. Некоторые люльки умеют точно повторять движения человека, поэтому малышу будет комфортно и привычно в ней, как у мамы на руках. Такой гаджет поможет высвободить несколько часов свободного времени в день.

Умная колонка

Без возрастного ограничения

Колыбельные помогают новорожденным не только засыпать, но и развивают слух, восприятие речи. Однако процесс убаюкивания может сильно затягиваться. Здесь вашей помощницей может стать умная колонка. Она умеет включать колыбельные, сказки, звуки природы. Если ребенок не может долго заснуть, можно попросить ее включить белый шум.

Подогреватели для бутылочек

0–18 месяцев

Врачи рекомендуют разогревать молоко и смеси для новорожденных до 37 градусов. Без термометра, внимательности и терпения это сделать зачастую сложно. Однако есть технологичное решение — например, подогреватель для бутылочки. Он работает по принципу водяной бани и способен не только подогревать любые жидкости до нужной температуры, но и поддерживать ее в течение часа. Подогреватель подойдет для бутылочек разного размера и маленьких баночек с детским питанием. Он отключается автоматически и имеет адаптер в комплекте, что максимально упрощает процесс кормления не только дома, но и в дороге.

Умный носочек

0–18 месяцев

Этот гаджет выполнен из гипоаллергенного хлопка и оснащен датчиком, который измеряет целый ряд важных показателей: температура, пульс, уровень кислорода в крови, положение во время сна. С ним в комплекте идет база, на которую будут поступать сигналы о состоянии младенца. Ее также можно синхронизировать со смартфоном.

Машинка для стрижки ногтей

Без возрастного ограничения