В Узбекистане утвердили закон на запрет применения физических наказаний детей

Кроме того, сотрудники государственного ведомства уточнили, что речь идет и о методах воспитания детей с применением наказаний.

Закон включил в себя не только запрет на физическое насилие, но также и на сексуальное и психологическое, и распространяется в том числе на образовательные учреждения.