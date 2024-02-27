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В Узбекистане утвердили закон на запрет применения физических наказаний детей

Узбекистанский парламент принял в первом чтении закон, защищающий детей от негативного воздействия с целью наказания.

В Узбекистане утвердили закон на запрет применения физических наказаний детей
© runews24.ru

«Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту детей от любых форм насилия», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники государственного ведомства уточнили, что речь идет и о методах воспитания детей с применением наказаний.

Закон включил в себя не только запрет на физическое насилие, но также и на сексуальное и психологическое, и распространяется в том числе на образовательные учреждения.

Детям, которые будут проходить через подобные ситуации, начнут выдавать охранные ордера.

Дети