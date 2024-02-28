Центр им. Гамалеи планирует начать исследования нового «Спутника» для детей

"Что касается младшей категории детей, 6-11 лет, то совсем недавно, буквально неделю назад, мы получили разрешение на эту работу от Российской академии наук, от экспертов. Так как это бюджетные деньги, то все траты по бюджетным деньгам идут через экспертизу РАН, несмотря на то, что Минздрав уже давно на эту работу деньги выделил. Сейчас, наверное, начинается набор этой меньшей возрастной группы", - сказал он.