Депутаты Госдумы РФ предложили разрешить тратить материнский капитал на лекарства

В России могут разрешить использовать материнский капитал на платные медуслуги и лекарства для детей по назначению врача. Законопроект будет внесен 28 февраля депутатами от фракций ЛДПР , КПРФ и " Справедливая Россия – За правду".

Согласно задумке, получить медицинскую помощь за счет сертификата можно будет в любой медорганизации в стране, имеющей соответствующую лицензию. Это может быть связано либо со срочной дорогостоящей операцией, либо в тех случаях, когда получить услугу бесплатно невозможно. Приобрести лекарства можно будет только назначенные врачом из перечня, которое позже определит правительство, уточняет URA.RU.