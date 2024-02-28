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В Госдуме обсудят введение льготы на оплату обучения для многодетных семей

В Госдуме рассмотрят законопроект о предоставлении многодетным семьям скидки в размере 50% на оплату обучения в высших учебных заведениях. Пояснительную записку к проекту опубликовало издание Readovka.

В Госдуме обсудят введение льготы на оплату обучения для многодетных семей
© Газета.Ru

Законодатели хотят предложить семьям, в которых воспитываются трое и более детей, постоянную льготу на оплату высшего образования. Депутаты собираются закрепить за многодетными семьями 50%-ную скидку на платное обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Если законопроект будет одобрен, субсидию включат в перечень федеральных, и недополученные вузами доходы будут компенсировать из госбюджета. Как ожидается, предоставление льготы поможет улучшить демографическое положение в стране и поддержит институт семьи на законодательном уровне.

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