Как быть, если ребенок мало ест

Нередко родители жалуются, что их ребенок мало ест, предпочитая скудный список любимых блюд. Обычно таких детей называют малоежками, однако, отмечает психолог, специалист по прикладному анализу поведения Ольга Князева, это не термин в стандартном понимании этого слова, а скорее условное понятие, зависящее от того, как его воспринимают взрослые.

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Князева отметила, что малоежкой могут назвать даже ребенка, съевшего восемь пирожков, вместо предложенных десяти.

Поэтому важно определить, действительно ли у ребенка снижен аппетит или так кажется взрослым.

Князева отметила, что низкая заинтересованность в еде может быть характерна для ребёнка любого возраста. Более того, в некоторых случаях это является нормой.

«Временная пищевая неофобия характерна для 100% детей, при этом разборчивость и придирчивость в еде — для 14% детей, а диагноз ИОРПП (избегающее/ограничительное расстройство приёма пищи) характерен для 1%», - рассказала врач в разговоре с «МОЁ! Оnline Воронеж».

Поэтому специалист рекомендует не заставлять ребенка съесть всю порцию, а мотивировать. Поощрять за съеденный суп, но без фанатизма, подчеркивает Князева. При этом ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к новому блюду. Сначала он должен привыкнуть к его вкусу и запаху, затем познакомиться с его вкусом и только после того, как блюдо перестанет вызывать у него отвращение, включить в рацион.

Также Князева назвала основные принципы, которые помогут расширить меню малоежки: