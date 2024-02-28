Психолог Князева рассказала, как быть, если ребенок мало ест
Нередко родители жалуются, что их ребенок мало ест, предпочитая скудный список любимых блюд. Обычно таких детей называют малоежками, однако, отмечает психолог, специалист по прикладному анализу поведения Ольга Князева, это не термин в стандартном понимании этого слова, а скорее условное понятие, зависящее от того, как его воспринимают взрослые.
Князева отметила, что малоежкой могут назвать даже ребенка, съевшего восемь пирожков, вместо предложенных десяти.
Поэтому важно определить, действительно ли у ребенка снижен аппетит или так кажется взрослым.
Князева отметила, что низкая заинтересованность в еде может быть характерна для ребёнка любого возраста. Более того, в некоторых случаях это является нормой.
«Временная пищевая неофобия характерна для 100% детей, при этом разборчивость и придирчивость в еде — для 14% детей, а диагноз ИОРПП (избегающее/ограничительное расстройство приёма пищи) характерен для 1%», - рассказала врач в разговоре с «МОЁ! Оnline Воронеж».
Поэтому специалист рекомендует не заставлять ребенка съесть всю порцию, а мотивировать. Поощрять за съеденный суп, но без фанатизма, подчеркивает Князева. При этом ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к новому блюду. Сначала он должен привыкнуть к его вкусу и запаху, затем познакомиться с его вкусом и только после того, как блюдо перестанет вызывать у него отвращение, включить в рацион.
Также Князева назвала основные принципы, которые помогут расширить меню малоежки:
- создавать приятную, спокойную атмосферу во время приёма пищи,
- никогда не стоит заставлять — стоит мотивировать,
- садиться за стол всей семьей, чтобы ребёнок видел стандартный пищевой рацион семьи;
- постоянно предлагать ребёнку новые продукты, но ставить перед ребёнком посильные задачи, не заставлять его сразу есть новый продукт. Поддерживать и хвалить ребёнка, не давить.
- увеличивать размер порции постепенно;
- есть в одно и то же время;
- устанавливать лимит по продолжительности приёма пищи;
- избегать частых перекусов;
- перекладывать еду из упаковки в посуду;
- составить план действий при нежелательном поведении ребёнка во время приёма пищи;
- сократить отвлекающие стимулы во время приема пищи.