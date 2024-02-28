Как получить алименты добровольно или через суд в 2024 году

По разным данным, в России от 1,5 до 2 миллионов семей получают алименты на детей. Минимальная сумма материальной поддержки — 30 процентов от дохода обязанного родителя, максимальная, которую можно установить через суд, — 70 процентов. Требовать алименты у бывшего супруга — это не привилегия, а скорее обязанность того родителя, с кем остался жить ребенок, считают юристы. Специалист по семейному праву Назар Назаров рассказал «Ленте.ру» о том, как правильно взыскать алименты на ребенка в 2024 году.

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Что такое алименты?

Алименты — это материальная поддержка членов семьи, которые не могут обеспечить себя самостоятельно, поясняет юрист. Соответственно, в широком смысле алименты можно взыскать не только на детей.

Что касается материальной поддержки для ребенка, подать исковое заявление о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего члена семьи могут не только его родители.

Кто может подать на алименты для ребенка:

Назаров подчеркнул, что взыскать алименты — это обязанность родителя, с которым остался ребенок. Однако нужно понимать, что деньги, которые выплатит второй супруг, принадлежат только ребенку и больше никому.

Не взыскивая алименты с бывшего супруга — вы сами нарушаете права вашего ребенка Назар Назаров юрист, специалист по семейному праву

Кто, кроме детей, может претендовать на получение алиментов? несовершеннолетний ребенок, если он не признан полностью дееспособным (эмансипированным) по решению суда или органа опеки; совершеннолетний ребенок, если он признан недееспособным; один из супругов, если он был признан нетрудоспособным до развода или в течение года после расторжения брака; беременная жена или мать общего ребенка, если после его рождения прошло менее трех лет; бывший супруг предпенсионного или пенсионного возраста. Право на алименты сохраняется, если супруги были в браке долгое время, и один из них достиг указанного возраста до развода или в течение пяти лет после него; нетрудоспособные родители, за исключением опекунов, попечителей и приемных родителей; недееспособные братья и сестры младше 18 лет, если они не могут получить поддержку от родителей, и старше 18-ти — если поддержку не оказывают дети. Назар Назаров подчеркнул, что если речь идет об алиментах на родителей, мать или отец должны сначала доказать, что им не хватает средств. Основанием для получения алиментов могут стать инвалидность, пожилой возраст и материальные трудности. Юрист подчеркнул, что женщина в ряде случаев также имеет право на материальную поддержку от бывшего мужа. «Алименты на супруга или супругу обычно вызывают шквал возмущения. Однако если женщина не может трудоустроиться, потому что воспитывает ребенка до трех лет или ухаживает за ребенком с инвалидностью, то отец детей по закону обязан материально поддерживать бывшую супругу», — уточнил Назаров.

На каких основаниях можно прекратить выплачивать алименты?

Статья 120 Семейного кодекса РФ предусматривает ряд обстоятельств, при которых выплата алиментов на ребенка прекращается.

Условия прекращения выплаты алиментов:

Согласно Гражданскому кодексу РФ, если ребенок до 18 лет вступает в законный брак, он автоматически признается полностью дееспособным

Кто может не платить алименты?

В ряде случаев плательщика могут освободить от уплаты алиментов. Например, если он смог доказать, что не является родителем ребенка. Также если его бывший супруг или супруга вступили в новый брак и мачеха или отчим официально усыновили ребенка.

Теоретически можно освободиться от уплаты алиментов, если известно, что они тратятся не на ребенка, а например, на личные нужды второго родителя. Однако доказать такие «нецелевые» траты достаточно сложно.

Как взыскать алименты на ребенка?

Назар Назаров отметил, что алименты могут выплачиваться как добровольно, так и по решению суда о взыскании алиментов. В идеале супруги могут заключить соглашение и таким образом не доводить ситуацию до судебных тяжб.

Добровольное соглашение об уплате алиментов устанавливает размер, условия и порядок денежных выплат, а также срок действия договора. В одностороннем порядке изменить какой-либо пункт документа нельзя. Размер алиментов на несовершеннолетнего ребенка не может быть ниже той суммы, которую бы назначили в случае судебных разбирательств.

На каких условиях могут выплачиваться алименты:

Что такое алименты в формате имущества? Обязанный родитель может выплачивать алименты деньгами или же регулярно покупать ребенку необходимые вещи на указанную сумму. Это могут быть медикаменты, спортивные принадлежности, одежда или продукты питания. Также в качестве алиментов родитель может единожды передать ребенку квартиру, автомобиль или земельный участок.

Важно отметить, что выплата алиментов в формате предоставления имущества возможна только по нотариальному соглашению сторон, в судебном порядке это сделать невозможно Назар Назаров юрист, специалист по семейному праву

Кроме того, в соглашении должен быть прописан и порядок индексации выплат. Если такие условия не предусмотрены, размер алиментов должен увеличиваться в соответствии с индексацией прожиточного минимума на ребенка.

19 586 рублей — сумма прожиточного минимума на ребенка в 2024 году для Московского региона

Как рассчитывается размер алиментов?

Сумма выплат назначается индивидуально для каждого случая исходя из доходов обязанного лица и финансовых потребностей получателя. По словам Назара Назарова, размер алиментов обычно рассчитывается как процент от дохода.

В России, как правило, размер алиментов составляет от 30 до 50 процентов от заработка того, кто их платит. Размер алиментов может быть изменен в ходе развода или в соответствии с решением суда в случае изменения финансовой ситуации одного из родителей Назар Назаров юрист, специалист по семейному праву

Процент зависит от количества детей: так, если родитель уплачивает алименты на одного несовершеннолетнего, то выплата составит чуть более четверти зарплаты, на двух детей — треть, на трех и более детей — половину.

При этом эксперт отметил, что алименты можно взыскать и увеличить даже в твердой денежной сумме. Особенно это актуально для тех, кто не получает фиксированную заработную плату, а источником его дохода является предпринимательская деятельность или сдача недвижимости.

Что такое твердая денежная сумма? Твердая денежная сумма — это фиксированный размер алиментов, который не меняется от месяца к месяцу в зависимости от дохода обязанного родителя. Выплаты в таком виде назначают, если у плательщика алиментов нет постоянной зарплаты, доход он получает в виде товаров или в иностранной валюте, а также при других обстоятельствах. При этом алименты в твердой сумме должны индексироваться раз в год.

Какой размер алиментов считается минимальным?

Официально минимальная сумма алиментов не установлена законом, однако ее можно рассчитать исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году в России он составляет 19 242 рубля. Соответственно, родитель, получающий такую зарплату и платящий алименты на одного ребенка, будет отдавать на его нужды 30 процентов от МРОТ.

5 772,6 рубля минимальный размер алиментов в России исходя из МРОТ

Максимальный же размер алиментов, которые может назначить суд, составляет 70 процентов от дохода плательщика. Однако по добровольному соглашению сторон ограничений нет.

Какие документы нужны, чтобы подать на алименты?

Назар Назаров отметил, что, если родители договорились о добровольной уплате алиментов, для заверения нотариусу необходимо предоставить определенный перечень документов.

Необходимые документы для заключения соглашения об алиментах:

Если родителям удалось мирно уладить вопрос алиментов, то супруг, который будет выплачивать деньги, может направить письменное заявление по месту своей работы и попросить автоматически удерживать сумму алиментов из своей зарплаты. Также в заявлении нужно будет указать счет, на который работодатель направит эти средства.

Как взыскать алименты через суд?

Если один из супругов отказывается от добровольной уплаты алиментов, назначить выплаты можно через суд. К моменту обращения в ведомство нужно тщательно подготовить доказательства, которые помогут установить справедливую сумму финансовой поддержки, советует Назаров.

Какие бывают виды заявлений о взыскании алиментов:

Первый вариант подается, если нет необходимости устанавливать или оспаривать отцовство, а также если обязанный родитель не платит алименты на других детей. В таком случае истец обращается в мировой суд по месту жительства и подает заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов. Судебный приказ определяет размер выплат — его направляют родителю-должнику.

Иск о взыскании алиментов подается в случае, если материнство или отцовство не установлено и, соответственно, если должник платит алименты на других детей. Кроме того, такое заявление необходимо в случае отмены судебного приказа или если выплаты нужно взыскать одновременно и в долях, и в виде фиксированной суммы.

Какие документы нужны, чтобы подать на алименты через суд:

Назаров подчеркнул, что при подаче заявления нужно собрать данные о ежемесячных тратах на ребенка, а также ведомости о доходах родителя-ответчика. Если истец заявляет, что бывший супруг уклоняется от уплаты алиментов, — это тоже нужно доказать.

Порой женщине вместе со сбором стандартных документов приходится провести целое расследование по доказательству наличия доходов у отца ребенка, а также доказать, что второй родитель намеренно уклоняется от выплат алиментов Назар Назаров юрист, специалист по семейному праву

Эксперт рекомендует позаботиться об алиментах еще до официального развода, а также заранее подготовить документы о месте жительства ребенка и имущественных отношениях с супругом, которые вступят в силу после расторжения брака. Лучше заручиться помощью профессионального юриста, который поможет верно оценить ситуацию и определить шансы на положительный исход дела о взыскании алиментов.

Как правило, алименты присуждаются с момента обращения в суд. Кроме того, родитель вправе рассчитывать на зачисление алиментов за более ранний срок — но не более чем за три года с даты обращения в инстанцию и при условии, что до этого с плательщика пытались взыскать алименты, но он их не платил.

Что делать, если супруг отказывается от уплаты алиментов или задерживает выплаты?

Если обязанный родитель нарушает порядок выплат алиментов, Назар Назаров советует обратиться с жалобой в исполнительную службу суда. С помощью исполнительного листа можно официально принудить сторону выполнять свои обязанности по содержанию ребенка и назначить возможное наказание.

Если сторона не выполняет свои обязательства, на нее могут быть наложены санкции, такие как штрафы, арест имущества и другие меры принуждения Назар Назаров юрист, специалист по семейному праву

Кроме того, с 2024 года, согласно новому закону Семейного кодекса от 31 июля 2023 №403-ФЗ люди, которые получают обязательство выплачивать алименты, должны регистрироваться в органах исполнительной власти. Это позволяет лучше контролировать выплаты. При их задержке штрафы теперь могут вырасти до 70% от суммы задолженности.

Если имущество родителя распродают, чтобы выплатить долг по алиментам, то денежные средства поступают сначала на счет сотрудника Службы судебных приставов (ССП), а затем переводятся получателю. Такая схема возможна и при условии договоренности пристава и плательщика.

0,1% в день — размер неустойки, которую можно требовать с должника по алиментам

Как взыскать алименты, если один из супругов живет за границей?

По словам эксперта, если одна из сторон проживает за границей, процесс взыскания алиментов может усложниться, но не становится невозможным. В первую очередь, необходимо выяснить, в какой стране проживает должник и какие законы действуют в этой стране в отношении взыскания алиментов.

В большинстве случаев в таких ситуациях прибегают к международным договорам и соглашениям по взысканию алиментов.

Если речь идет о стране, которая не является участником таких договоров, необходимо обращаться к международным юристам и искать решение в конкретной ситуации Назар Назаров юрист, специалист по семейному праву

В некоторых странах суды могут принимать решения о взыскании алиментов даже в отсутствие должника, если он получает доходы на территории этой страны. В таких случаях необходимо собрать документы и обратиться в международный суд или суд той страны, где проживает должник.