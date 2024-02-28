Развитие речи у детей: важные этапы и практические советы логопеда

Красивая, правильная речь необходима каждому ребенку для успешной адаптации в обществе. Все мы хотим, чтобы наши дети легко находили общий язык со сверстниками, успешно выступали с докладами у доски, говорили четко, громко, связно. Как могут родители помочь в формировании этих навыков? Какие есть особенности у каждого этапа развития речи? Об этом мы спросили логопеда Наталью Абузарову.

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Речевое развитие в утробе матери

Речевое развитие у детей начинается задолго до их появления на свет. Ребенок в материнской утробе слышит голос мамы и реагирует на окружающие звуки. Если это резкий звук, то малыш начинает очень сильно толкаться и нервничать (если беременные мамы ходили в кино, то они это ощутили в полной мере). А на приятные расслабляющие звуки малыш начинает успокаиваться и засыпать.

Плод начинает реагировать на звуки примерно с 26-27 недель беременности. Он воспринимает не только слова, но и мелодику, интонации, ритм.

Зная все это, с новорожденным малышом надо разговаривать. Говорите медленно, плавно, простыми фразами. Выстраивайте с ребенком диалог, задавайте вопросы: «Как ты поспал? Как ты себя чувствуешь? Ты хочешь есть? Ты хочешь играть? Ты хочешь спать?».

Так вы создаете базу для будущей речи и формируете у ребенка потребность в общении. Сначала возникает потребность в коммуникации, зачем мне говорить, а потом собственно речь.

Формирование предречевых навыков (0-10 месяцев)

На этом этапе дети активно изучают мир вокруг себя. В 2-3 месяца ребенок произносит первые звуки (гуление): «кха, агу, кхы», начинает следить за предметами. Важно поощрять этот процесс.

Можно приобрести растяжку с картинками и повесить над кроваткой ребенка. Также музыкальный мобиль будет отличным пособием на этот возраст. Расстояние от глаз ребенка — 20-30 см, не ближе.

Следующий важный предречевой этап — это лепет. Он появляется с 6 месяцев и продолжается примерно до 8-9 месяцев.

Здесь ребенок начинает повторять слоги: бабаба, папапа, мамама. Лепет должен быть активным, эмоциональным, его должно быть много.

Родители могут способствовать этому процессу, проводя разнообразные активности:

Читайте книги. Да, младенцы, не понимают суть, но они слушают звуки и интонации, которые используют родители. Это формирует их представление о ритме речи.

Поддерживайте развитие моторики у ребенка через игры с различными текстурами, формами и размерами предметов. Это поможет сформировать навыки, необходимые для будущего произношения звуков.

Проводите время с ребенком перед зеркалом. Говорите, улыбайтесь, а он будет наблюдать за движениями губ и языка. Что способствует развитию артикуляции.

Очень часто родители детей с задержками речи отмечают отсутствие гуление и лепета в возрасте 6-10 месяцев. Это действительно может быть так, поэтому стоит обращать внимание на развитие малыша по возрасту.

Формирование первых слов (10-18 месяцев)

В 10-12 месяцев ребенок должен произносить первые обращенные слова: папа, мама, пить, дай, отдай. Обращенное — это значит слово соединено с предметом, и ребенок осознанно его произносит.

Также малыш должен повторять новые слова за взрослым, и родители могут активно влиять на этот процесс:

Подражайте звукам, которые произносит ребенок, и поощряйте его подражать вам. Это стимулирует развитие артикуляционных навыков.

Используйте развивающие игры, чтобы расширять словарный запас.

Просите его изображать звуки животных или предметов (например: как мычит корова, как гудит паровозик).

Если ребенок молчит в 1 год — это серьезный повод обратиться к неврологу, логопеду и остеопату.

Развитие словарного запаса (2-3 года)

На этом этапе дети активно расширяют свой словарный запас, и родители могут сделать это процесс более интересным и эффективным:

Рассказывайте истории. Это развивает речь и формирует образное мышления у ребенка.

Используйте карточки с изображением предметов и событий. Попросите ребенка описать картинки или рассказать, что он видит.

Устраивайте семейные вечера чтения, где каждый член семьи выбирает книгу для совместного изучения. Ребенок узнает новые слова, слушает разную речь, а в вашей семье появляется полезная традиция.

Формирование навыков связной речи (4-6 лет)

На этом этапе дети учатся формулировать более сложные конструкции, предложения. А родители должны стимулировать развитие связной речи:

Обеспечьте ребенку пространство для ролевых игр, в которых он сможет выражать свои мысли и чувства. Здорово, когда он сам играет за разных персонажей (например, котик пришел к мишке в гости и они вместе что-то делают). Это формирует речь и навыки общения.

Задавайте вопросы во время чтения книг. Это развивает аналитическое мышление и побуждает активно участвовать в обсуждении.

Предлагайте ребенку придумывать собственные истории. Это развивает творческое мышление и способность выражать свои мысли.

В целом, к 6-7 годам речевые навыки детей уже сформированы. Большинство малышей к этому возрасту имеют богатый словарный запас. Умеют строить предложения и общаться.

Несмотря на достигнутый уровень развития, важно и дальше поддерживать интерес ребенка к языку и чтению: говорить с ним, обсуждать, что произошло за день, просить пересказать прочитанную книгу.

Важно помнить, что развитие речи — это непрерывная история, и каждый ребенок индивидуален. Иногда достаточно проявить терпение. А иногда — нужна помощь специалистов. Поэтому в любом возрасте нужно держать руку на пульсе и быть активно вовлеченными в этот процесс.