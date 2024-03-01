Как научить ребенка планировать свое время

«Процесс привыкания к распорядку будет небыстрым. Родители должны будут часто напоминать детям о предстоящих занятиях, об оставшемся времени до того или иного действия. И здесь не надо забывать о том, что похвала — по-прежнему самый действенный метод мотивации. Хвалить ребёнка за выполненные пункты графика — обязательно», — заключила специалист.