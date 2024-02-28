Корень обиды: почему ребенок говорит обидные слова

Осознанно или поддавшись эмоциям, дети, как и взрослые, порой выражают обиду на близких словесно. Как услышать то, что скрыто за обидными высказываниями? Как не затаить обиду на сына или дочку, а выстроить с ним/с ней спокойные, доверительные взаимоотношения?

© Inc-News

"Дети разного возраста и в разных ситуациях могут использовать обидные выражения по отношению к своим близким — родителям, сиблингам и другим родственникам. Часто причины таких действий лежат в неудовлетворенных потребностях ребёнка, его неуслышанности и в моменты сопротивления правилам", — говорит психолог для детей и подростков, преподаватель детской психологии в «Психодемии» (входит в Ultimate Education) Мария Беликова. "Мы можем представить ситуацию, в которой, к примеру, в гости приходит бабушка и дарит ребенку подарок, а ребенок говорит «я хочу, чтобы ты ушла и подарок мне не нравится».

Такая ситуация вызывает очень много чувств у всех участников — стыд у родителей, обида у бабушки и злость и страх у ребенка.

Однако, если углубиться в ситуацию, то можно обнаружить, например, беспокойство ребёнка о том, что когда бабушка приходит, то критикует маму, а после ее ухода мама раздражена и демонстрирует это всей семье.

Вот мы и получаем картину, при которой ребенок становится тем единственным членом семьи, который открыто транслирует свою злость: «не приходи, нам всем из-за этого плохо».

К сожалению, когда мы захвачены чувствами — возможности анализировать ситуацию часто нет, потому что наша задача — как можно быстрее с этими чувствами справиться", — подмечает Мария.

Как быть взрослым

"Второй большой пласт обидных выражений лежит в области непосредственного взаимодействия с родителями: когда ребенок говорит что-то обидное маме, и маме ничего не остается, кроме как реагировать реактивно — в ответ на обидные слова ребёнка.

К примеру, ребенок говорит: «я не буду есть, то что ты приготовила — это какая-то гадость». И мама поддается либо обиде, либо злости. Но и в первом, и во втором случае это значит, что мама уязвима, ребенок воспринимается как агрессор, а мама не выдерживает нанесенное ребенком ранение.

Так бывает довольно часто — родители могут быть уставшие, перегруженные тревогой или стрессом, и возможности выдержать обидные слова ребёнка нет.

Однако вместе с этим, поддавшись эмоциям, мы перестаем быть тем взрослым, который помнит, что ребенок не состоит только из этого обидного слова, с ним что-то происходит, из-за чего он использует такой механизм", — напоминает эксперт.

Как выразить эмоции?

Клинический психолог, детский психолог, эксперт международного онлайн-института психологии Smart Алиса Депцова добавляет, что грубость ребёнка может быть реакцией на различные раздражители:

"Сталкиваясь с отказом, он направляет злость на родителя: «Я не люблю тебя!», «Ты дура!»

Тогда надо показать пример конструктивной реакции. Предположите: «Ты злишься, потому что я не купила робота?» Разделите переживания: «Я знаю, как сильно он тебе понравился. Обидно, что нельзя его забрать». Обозначьте границу: «К сожалению, сейчас я не могу купить игрушку». Предложите решение: «Давай добавим робота в список покупок? Купим, как появится возможность». Вы не отмахнулись от чувств ребенка, поняли и приняли их, — говорит она.

Плохое слово можно заменить чем-то нейтральным. Например: «Ты редиска». Это поможет переключить внимание и снять напряжение.

Любому родителю больно слышать оскорбления. Но проявите терпение, прокручивая в голове мысль: «Все дети порой непослушны». Реагируйте спокойно и обдуманно. Импульсивные ответы закрепляют поведение, и с большей вероятностью оно повторится снова. Не обзывайте ребенка в ответ, так вы легализуете грубые слова. Используйте Я-сообщение: «Мне неприятно это слышать. Я понимаю, что ты расстроен, но так себя вести нельзя».

Не блокируйте эмоции фразой вроде: «На маму нельзя злиться». Если эмоция не осознается, реакцию нельзя контролировать. Негативные чувства накапливаются. Когда-то резервуар переполнится, затопив все вокруг".

Бить людей и ломать вещи нельзя, но есть альтернативные способы реагирования. Купите боксерскую грушу или выделите подушку для битья. Соберите старые журналы и газеты в коробку. Их можно рвать и топтать.

Займитесь арт-терапией. Больше лепите, рисуйте, творите вместе с ребенком.

Эксперт советует не использовать наказания. Если вам сложно не поддаваться злости на ребёнка, то будет лучше отложить какое-то совместное препровождение до тех пор, пока ваши эмоции не утихнут.