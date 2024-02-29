В НИУ ВШЭ связали месяц рождения детей в России с доходами семьи

В период с 2000 по 2022 год большинство детей в России рождалось в июле и августе, и такая сезонность была обусловлена в первую очередь уровнем доходов домохозяйств. Об этом эксперты из НИУ ВШЭ рассказали в статье «Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребенка в Российской Федерации».

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Специалисты считают, что чем лучше доход семьи, тем чаще рождение ребенка планируется на лето. Они объясняют сезонность рождаемости детей следующими факторами: социальные (праздники, миграция, сезонность браков), социально-демографические, экологические, биологические (физическая нагрузка, структура питания).

В 2022 году коэффициент рождаемости (количество детей в среднем на одну женщину) в России составил 1,42. По данным Росстата, для демографического баланса этот коэффициент должен быть выше и составлять 2,15.

По словам ученых НИУ ВШЭ, планирование рождения ребенка на лето экономически целесообразно тем, что женщина может сэкономить на покупке теплой верхней одежды для беременных, ее рацион можно разнообразить сезонными фруктами и овощами.