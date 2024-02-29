Всплеску рождаемости в России летом нашли объяснение

Выбор месяца рождения ребенка в России определяется размером доходов семьи. Об этом говорится в статье исследователей НИУ ВШЭ, которую приводит РБК.

© Lenta.ru

По данным экспертов, чем выше доход, тем чаще рождение планируется на лето. Также на это влияют климатические условия и урбанизация.

В статье говорится, что похожая тенденция прослеживается и на уровне регионов: в субъектах России с высоким качеством жизни и преобладанием городского населения для появления детей выбирают летние месяцы.

Такая сезонность объясняется праздниками, миграцией, сезонностью браков, физической нагрузкой, структурой питания. В обществе с низкой рождаемостью более значимую роль играют выбор и поведение женщины, которые обусловлены социально-демографическими характеристиками.

В статье говорится, что планировать ребенка на лето экономически целесообразно: можно сэкономить на покупке теплой верхней одежды для беременных, больше времени проводить на свежем воздухе, разнообразить рацион матери фруктами и овощами, что хорошо скажется на здоровье ребенка.

Опрошенные изданием демографы при этом считают, что выбор месяца рождения связан с популярными месяцами заключения брака.