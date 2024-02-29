Педиатр Перцова: тошнота и ярко-красное горло могут указывать на скарлатину. Это одна из распространённых детских болячек. Инфекционное заболевание чаще всего поражает тех, кому от 5 до 15 лет. Некоторые симптомы скарлатины можно легко спутать с другими болезнями. Но есть и те, которые свойственны только ей. Педиатр детской клиники «Фэнтези Профиль» Анна Перцова рассказала «Секрету фирмы», как распознать и лечить скарлатину.

Симптомы скарлатины

Основной симптом скарлатины — сыпь, так называемая «диффузная эритема». Это красные или ярко-розовые пятна на коже с множеством мелких папул (волдырей). Кожа, покрытая такой сыпью, выглядит, как наждачная бумага. Если нажать на область сыпи, она побледнеет, а потом опять покраснеет.

«Сначала сыпь возникает на шее, потом распространяется дальше — по всему телу. Бледным остаётся только носогубный треугольник. Там, где кожа соприкасается с одеждой, сыпь может усиливаться, а в естественных складках кожи — сгущаться. Сыпь остаётся на коже 4–5 дней, а примерно через неделю после её исчезновения кожа начинает шелушиться», — рассказала Перцова.

У скарлатины есть и неспецифические симптомы, которые могут указывать и на другие болезни:

резко повышается температура — до 39–40 градусов;

пропадает аппетит;

появляются слабость, головная боль;

могут возникнуть тошнота и рвота;

появляется сильная боль в горле, само оно становится ярко-красным (такое состояние называют «пылающим зевом»), на миндалинах часто бывает белый налёт;

«клубничный язык» — плотная белая плёнка с отёчными красными сосочками, которая потом сходит, и язык становится ярко-красным с выраженными сосочками;

лимфатические узлы увеличиваются и становятся болезненными.

Чем опасна скарлатина

У скарлатины могут быть серьёзные осложнения — гнойные и негнойные.

«Первые — это паратонзиллярный абсцесс, острый средний отит и синусит. Среди негнойных осложнений: острая ревматическая лихорадка и реактивный артрит, синдром токсического шока, острый гломерулонефрит (поражение почек) и поражение нервной системы», — рассказала эксперт.

Как лечат скарлатину

Диагноз «скарлатина» ставится на основании совокупности симптомов и результатов анализов.

«Это может быть экпресс-тест на стрептококк или лабораторный посев на возбудитель болезни — бета-гемолитический стрептококк группы А», — пояснила врач.

Лечат скарлатину антибиотиками пенициллинового ряда. Курс длится 10 дней.

Хотя скарлатина лечится, лучше всё же не допускать её развития. Для этого нужны меры профилактики.