Как понять, что у ребёнка скарлатина? Очевидные и неочевидные признаки
Педиатр Перцова: тошнота и ярко-красное горло могут указывать на скарлатину. Это одна из распространённых детских болячек. Инфекционное заболевание чаще всего поражает тех, кому от 5 до 15 лет. Некоторые симптомы скарлатины можно легко спутать с другими болезнями. Но есть и те, которые свойственны только ей. Педиатр детской клиники «Фэнтези Профиль» Анна Перцова рассказала «Секрету фирмы», как распознать и лечить скарлатину.
Симптомы скарлатины
Основной симптом скарлатины — сыпь, так называемая «диффузная эритема». Это красные или ярко-розовые пятна на коже с множеством мелких папул (волдырей). Кожа, покрытая такой сыпью, выглядит, как наждачная бумага. Если нажать на область сыпи, она побледнеет, а потом опять покраснеет.
«Сначала сыпь возникает на шее, потом распространяется дальше — по всему телу. Бледным остаётся только носогубный треугольник. Там, где кожа соприкасается с одеждой, сыпь может усиливаться, а в естественных складках кожи — сгущаться. Сыпь остаётся на коже 4–5 дней, а примерно через неделю после её исчезновения кожа начинает шелушиться», — рассказала Перцова.
У скарлатины есть и неспецифические симптомы, которые могут указывать и на другие болезни:
- резко повышается температура — до 39–40 градусов;
- пропадает аппетит;
- появляются слабость, головная боль;
- могут возникнуть тошнота и рвота;
- появляется сильная боль в горле, само оно становится ярко-красным (такое состояние называют «пылающим зевом»), на миндалинах часто бывает белый налёт;
- «клубничный язык» — плотная белая плёнка с отёчными красными сосочками, которая потом сходит, и язык становится ярко-красным с выраженными сосочками;
- лимфатические узлы увеличиваются и становятся болезненными.
Чем опасна скарлатина
У скарлатины могут быть серьёзные осложнения — гнойные и негнойные.
«Первые — это паратонзиллярный абсцесс, острый средний отит и синусит. Среди негнойных осложнений: острая ревматическая лихорадка и реактивный артрит, синдром токсического шока, острый гломерулонефрит (поражение почек) и поражение нервной системы», — рассказала эксперт.
Как лечат скарлатину
Диагноз «скарлатина» ставится на основании совокупности симптомов и результатов анализов.
«Это может быть экпресс-тест на стрептококк или лабораторный посев на возбудитель болезни — бета-гемолитический стрептококк группы А», — пояснила врач.
Лечат скарлатину антибиотиками пенициллинового ряда. Курс длится 10 дней.
Хотя скарлатина лечится, лучше всё же не допускать её развития. Для этого нужны меры профилактики.
«Поскольку она передаётся и воздушно-капельным, и контактным путём, стоит почаще мыть руки с мылом и избегать контактов с заболевшими людьми», — посоветовала собеседница «Секрета».