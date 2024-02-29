История российских близнецов, учившихся в китайской школе

Злате и Соне Лапиным всего по девять лет, а их уже называют самыми юными китаистками в России. Они — близнецы-билингвы. Дочери чемпионки мира по китайскому языку и руководителя школы китайского языка Twins Chinese Анны Кузиной, девочки долго жили в Китае, так что родных языков у них два — китайский и русский. Чем отличается китайская школа от российской, как развлечься в пекинском парке и как реагировали китайцы на близняшек, идеально говорящих по-китайски, — об этом, пока Москва отмечала Китайский новый год, Злата, Соня и их мама Анна рассказали «Мосленте».

© страница Анны Кузиной во «ВКонтакте»

Про китайскую гимнастику и дневной сон

На двух языках Злата и Соня говорят чуть ли не с самого рождения. Их мама, Анна Кузина писала в своем блоге, что для девочек существуют четкие правила: с папой, бабушками и дедушками они говорят только на русском, с мамой — и на русском, и на китайском, с китайцами — точно на китайском.

Когда пришло время идти в первый класс, Злата и Соня вместе с родителями жили в Пекине. И девочки пошли в китайскую школу. По их словам, она сильно отличается от российской. Например, в Китае ученики обязательно делают специальную гимнастику, а еще — спят.

«Мы делали гимнастику для глаз после четвертого урока, чтобы наши глазки отдохнули, — рассказывают девочки. — Нас научили делать движения около глаз, носика, на шее сзади и на голове. А спали мы в школе не так, как в детском саду. У нас были специальные подушки — в них можно было засунуть руки, лечь на них и поспать».

Фото: страница Анны Кузиной во «ВКонтакте»

В Китае дневной сон — это святое. Причем спят не только в детских садах или младших классах. Многие компании выделяют время, чтобы сотрудники могли вздремнуть хотя бы полчаса. Если в России многие из нас отказываются от дневного сна сразу, как только приходят в первый класс, в Поднебесной поспать после обеда никто не забывает.

«А еще нам учителя перед сном давали послушать сказки, — продолжают Злата и Соня. — А то без сказок никто не засыпал».

Китайские сказки — истории особые. Многие из них посвящены идиомам или устоявшимся выражениям китайского языка. В русском им наиболее соответствуют пословицы и поговорки. И за каждой идиомой в Китае стоит свой удивительный сюжет — миф, легенда, сказка или историческое событие.

«Мы эти сказки очень любим, — признаются девочки. — И мы сами вместе с китайскими детками читали такие истории».

Про оценки и любимых учителей

В Китае есть правило, которое большинству выпускников российских школ может показаться странным, — братья и сестры одного возраста в одном классе не учатся. Так что уже в первом классе близняшек разделили и отдали разным преподавателям.

«Мою учительницу звали Чжан-лаоши (учительница Чжан — _прим. "Мосленты"_), — рассказывает Соня. — А полное ее имя — Чжан Янь. Тут "янь" значит "ласточка". Она мне очень нравилась, хорошо все объясняла».

Учительницу Златы звали Цхао-лаоши, но, по словам девочки, эта фамилия на русский язык не переводится. Про обеих школьных учительниц девочки в один голос говорят: они были добрыми, внимательными и умели очень хорошо объяснять даже самые сложные моменты.

«Интереснее всего было учить китайский, — продолжают Злата и Соня. — Это наш любимый язык. И у нас были хорошие оценки. Вот только в Китае они не такие, как в России».

Фото: страница Анны Кузиной во «ВКонтакте»

В отличие от привычной пятибалльной, в Китае применяется стобалльная система оценки знаний. Причем все зависит от процента от объема материала, который школьнику нужно выучить. Например, если ответ верен на все 100 процентов, ученик получит отметку А. Если учитель посчитает, что урок усвоен хорошо, но не в совершенстве, а процентов на 80, школьнику поставят B. Оценка С соответствует российскому «удовлетворительно», но материал нужно знать хотя бы процентов на 70. Впрочем, в Китае есть оценка «сдано» или D — примерно 60 процентов. А вот отметка F означает, что ученик не выучил даже половины заданного.

«А — это самая хорошая оценка, — говорят девочки. — А еще наши учителя говорили, что В получает тот, кто просто не старается».

Про одноклассников и детские праздники

Никаких проблем с одноклассниками у Златы и Сони не было. В Китае девочки с русской внешностью, светлыми волосами и голубыми глазами привлекали много внимания. Китайцы вообще считают европейцев очень красивыми, и дети перенимают это отношение.

«Мы дружили с нашими одноклассниками, — говорят Злата и Соня. — Они сами хотели с нами дружить. Говорили, что мы красивые, хорошие и очень хорошо говорим по-китайски. А мы что отвечали? А мы говорили им: “Да, конечно! Давайте дружить!”»

Но при этом в гости друг к другу китайские одноклассники ходят не часто. Это не так принято, как в России. Зато дети собираются вместе на разные праздники, которые организуют не дома, а, например, в кафе или в специальных детских развлекательных центрах.

«Мы в гости к одноклассникам не ходили, а на праздниках были, — говорят девочки. — Последний раз мы были на дне рождения одноклассницы. И там было так классно! Были горки, клоуны, танцы, даже пекинская опера. Мы были в большом-пребольшом ресторане и ели там китайскую еду. Наше самое любимое блюдо — утка по-пекински. У нее такая хрустящая корочка…»

Фото: страница Анны Кузиной во «ВКонтакте»

Про китайские имена

Русские имена для китайцев — это очень сложно. Звуки в языках разные, так что даже короткое имя произнести не так-то просто. Впрочем, и для россиян правильно проговаривать китайские имена порой — непосильная задача.

Эта проблема решается просто. Китайцы, приезжающие в Россию учиться, работать и жить, выбирают себе русские имена. Русские люди, приезжая в Китай, выбирают или получают китайские.

«Меня, например, в Китае звали Фэй-фэй, — говорит Соня. — Это значит "прелесть". Но летать по-китайски будет тоже "фэй". Учительница как-то пошутила: "Фэй-фэй полетела! (на китайском это звучало "Фэй-фэй ци фэй" — _прим. "Мосленты"_)" Было очень смешно!»

Злата тоже признается: в школе ее не раз пытались назвать русским именем, но никак не получалось. Выходило довольно забавно. Китайцы называли ее Цзинь-цзинь — золотце.

Про реакцию китайцев на улице

Русская женщина, высокая голубоглазая блондинка с двумя светловолосыми дочерьми — это событие на китайских улицах. Такая троица не может остаться незамеченной, так что Анна, Злата и Соня всегда были в центре внимания. Часто китайцы подходили к ним, задавали вопросы, старались хоть немного пообщаться.

«На улице китайцы спрашивали, как нас зовут и сколько нам лет, — говорят девочки. — Иногда они нас фотографировали или сами фотографировались с нами. Они еще часто говорили нам: "Вы говорите по-китайски, как маленькие китаяночки!" Мы улыбались и радовались!»

Про любимое место в Пекине

В Пекине несколько известных парков расположены вокруг древних храмов. Два из них — парк у Храма Земли и парк у Храма Солнца — стали любимыми для девочек.

«Мы очень любили там гулять, — рассказывает Злата. — Там было очень красиво — китайские крыши, фонарики. Мы один раз там гуляли, сели на лавочку, и папа нас сфотографировал. У нас были очень красивые курточки: у меня — синяя, а у Сони — белая. Они были с цветочками и разными узорами. А вокруг — крыши красные и фонарики тоже красные. Красиво!»

Фото: Feng Li / Getty Images

В парках для прогуливающихся горожан, а особенно для детей всегда найдется, чем заняться. Например, Злата и Соня помнят, как однажды увидели в парке танцующих женщин в красных юбках и просто начали повторять за ними движения.

«А еще мы писали иероглифы водой, — говорят девочки. — Каждую черточку старались обвести».

Анна, мама Златы и Сони объясняет: в Китае есть такой вид уличного искусства. Дети вместе со взрослыми каллиграфами большими кистями пишут водой иероглифы прямо на земле. Со временем они высыхают, но до этого всем виден красивый водный знак.

«А еще мы любим ходить в рестораны, — улыбаются девочки. — Любим мы не только утку по-пекински. Нам пельмени нравятся, а еще — рис, в котором могут быть и креветки, и горох, и морковь, и все, что угодно».

Про китайские и российские мультфильмы

Девочки долго жили в Китае, так что и любимые мультфильмы у них — на китайском языке. Правда, некоторые из них хорошо знакомы и российским детям.

«Мы очень любим "Свинку Пепу", — говорят девочки. — И еще любим "Путешествие на Запад". Это такой китайский сказочный сериал. И там наш любимый герой — обезьяна Сунь Укун. Она волшебная. Однажды она съела персики, которые есть было нельзя, и ее посадили под гору. Так вот, один дядя ее спас!»

«Путешествие на Запад» — один из самых известных китайских романов, говоря точнее, это одно из четырех классических произведений на китайском языке. Точно не известно, кто его автор, но в ХХ веке исследователи договорились, что будут считать: роман написал книжник У Чэнъэнь. Это история о монахе Сюаньцзане, который отправился из Китая в Индию за буддийскими сутрами. Но главный герой здесь не он, а как раз его спутник — Сунь Укун, царь обезьян.

Кстати, с 2021 года китайский мультсериал «Путешествие на Запад» можно посмотреть на русском языке на любой сетевой платформе. Всего семь серий.

«Русские мультики мы тоже иногда смотрим, — говорят девочки. — Больше всего любим "Машу и Медведя"».

Фото: страница Анны Кузиной во «ВКонтакте»

Про увлечения

Злата и Соня постоянно чем-то заняты. Например, девочки занимаются гимнастикой и завоевывают медали на соревнованиях, рисуют, играют в шахматы. Но настоящая страсть у них другая.

«Мы очень любим читать китайские тексты, — говорят Злата и Соня. — Когда мы что-то прочитали, обязательно пересказываем. А еще мы любим читать и учить идиомы».

А в последнее время одно из любимых занятий девочек — создание видеороликов и съемки в передачах.

Про телевидение и первую работу

После своего приезда в Москву Злата и Соня не раз снимались в разных проектах. Были девочки и на Первом, где рассказывали о китайской культуре, пели и читали китайские скороговорки. В итоге еще одно российское СМИ предложило им вести свою программу. Родители шутят, что это для девочек — первая работа, но Злата и Соня скорее воспринимают съемки, как веселое приключение.

«Нам больше всего понравилось отвечать на вопросы и петь песенки, — говорят девочки. — Китайские, конечно. А еще мы лепили там пельмешки. Мы объясняли, как и что правильно делать, чтобы они получились по-настоящему китайскими».

Про Москву

В Москве Злате и Соне нравится, но и Пекин уже стал для них родным. Девочки не скрывают — скучают по привычным местам.

«И там, и там хорошо, — говорят они. — Нам в Москве очень понравилась еда, особенно — котлетки у бабушки. А еще один раз в ресторане паста была зеленая с говядиной. Очень вкусная».