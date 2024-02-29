Что делать, если ребенку не даются точные науки? Лайфхаки от психолога

Математика не всем даётся просто, но в жизни она точно пригодится каждому. Поэтому родители и переживают, когда их чадо получает двойки за контрольные. При этом объяснить доступно те или иные правила ребёнку может не каждый взрослый. О том, почему ребёнок не понимает математичку и как это исправить, «Газете.Ru» рассказала психолог Онлайн-школы № 1 Кира Гольдштейн.

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Почему ребенок не понимает математику

Специалист отметила, что проблемы с математикой часто кроются не в отсутствии интеллекта или способностей. Просто таланты детей не всегда совпадают с теми, что пытаются преподать в школе.

Чаще всего причины плохой успеваемости в невнимательности, рассеянности, неумении фокусироваться, пробелах в знаниях и стрессе из-за оценок. Также свою лепту может вносить слишком строгий или слишком лояльный учитель.

Важно поддерживать ребёнка, но помнить, что знание точных наук полезно для будущей жизни, подчеркнула Гольдштейн.

Как заинтересовать ребенка

По словам психолога, многие дети лучше запоминают то, что потом могут применить на практике. Поэтому при случае приводите реальные примеры, проводите эксперименты и создавайте проекты. Это хорошо мотивирует детей, уточнила она.

Лучше запомнить материал помогают также визуальные средства, аудиолекции и чтение учебников. Родителям стоит помочь ребёнку найти подходящий для него метод. Тогда учёба станет интереснее. Можно использовать игры, головоломки, судоку для развития математических способностей, заметила Гольдштейн.

Если трудности всё-таки преодолеть не получается, то стоит обратиться к специалистам, которые смогут подобрать индивидуальный подход.

Советы родителям

Эксперт подчеркнула, что, хоть математика и важна, стоит уделять внимание и другим талантам ребёнка. Поддержка и развитие его интересов укрепит его самооценку и мотивацию.

Важно помнить, что плохие оценки — не показатель способностей и талантов ребёнка. Причины неуспеваемости могут скрываться и в другом. И, конечно, не стоит кричать и осуждать ребёнка за его ошибки.