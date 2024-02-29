Опасные развлечения. Детский хирург назвала игрушки, которые доведут до операционной
Детский хирург Степаненко напомнила об опасности магнитных и гелевых шариков. Казалось бы, что может быть плохого в этих популярных игрушках — они ведь должны развивать фантазию, пространственное мышление и мелкую моторику.
На практике такие игры легко могут привести к серьёзным последствиям, требующим экстренного хирургического вмешательства. В чем заключается их опасность и какие ещё игрушки лучше не давать малышу, узнали у детского хирурга клиники «Фэнтези» Дарьи Степаненко.
Какие игрушки особенно опасны для детей
Магнитные шарики «Неокуб»
Внутри популярных шариков «Неокуб» находятся сильные магниты. Иногда ребёнок не может оторвать их друг от друга, и тогда в ход идут зубы. Так шарик оказывается во рту, потом в желудке и в кишечнике ребёнка.
Особенно опасно, когда несколько шариков проглочены с промежутком во времени. В таком случае они оказываются в разных местах желудочно-кишечного тракта, и, притягиваясь друг к другу, могут вызвать кишечную непроходимость.
Ещё они способны сдавливать стенки кишки, из-за чего нарушается кровоснабжение, а в результате образуется пролежень и происходит перфорация ЖКТ.
Если несколько шариков проглочены одновременно, есть вероятность того, что соединившиеся магниты застрянут в «узких» местах ЖКТ. Это тоже может в конечном счёте привести к непроходимости. В обоих случаях вместо весёлой игры ребёнку придётся столкнуться с операцией и длительным восстановлением после неё.
Гелевые шарики «Орбиз»
Ещё одна опасная игрушка, которая часто оказывается во рту у ребёнка, особенно маленького. Такие шарики сделаны из гидрогеля, который, активно впитывая воду, увеличивается в несколько раз. Оказавшись в ЖКТ, они впитывают любую жидкость: слюну, слизь, желудочный сок. Проходя по желудочно-кишечному тракту, шарики могут становиться больше, закупоривая просвет кишечника.
Результат — кишечная непроходимость и операция или даже несколько операций, если ребёнок проглотил больше одного шарика.
Игрушки с плоскими батарейками
Попасться ребёнку может и любая игрушка с плоскими литиевыми батарейками, которые малыш тоже решит попробовать на вкус. Батарейка диаметром больше полутора сантиметров почти гарантированно застрянет в просвете пищевода и вызовет повреждение не только самого пищевода, но и расположенных рядом трахеи, возвратно-гортанных нервов, а в редких случаях даже аорты.
В случае подобных осложнений ребёнка ждёт множество операций на пищеводе и органах дыхания, длительная реабилитация и даже инвалидизация.
Чем еще опасны такие игрушки
Опасность мелких игрушек ещё и в том, что ребёнок может их не только проглотить, но и вдохнуть. Оказавшись в дыхательных путях, такая игрушка может вызвать кашель, одышку, хрипы в лёгких, подъём температуры, нередко асфиксию (то есть удушье).
Если родители заподозрили, что ребёнок мог вдохнуть игрушку, не откладывая нужно обратиться в детскую больницу. Там врачи смогут исключить или подтвердить наличие инородного тела в дыхательных путях и разобраться с последствиями.