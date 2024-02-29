Детский хирург назвала игрушки, которые доведут до операционной

Детский хирург Степаненко напомнила об опасности магнитных и гелевых шариков. Казалось бы, что может быть плохого в этих популярных игрушках — они ведь должны развивать фантазию, пространственное мышление и мелкую моторику.

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На практике такие игры легко могут привести к серьёзным последствиям, требующим экстренного хирургического вмешательства. В чем заключается их опасность и какие ещё игрушки лучше не давать малышу, узнали у детского хирурга клиники «Фэнтези» Дарьи Степаненко.

Какие игрушки особенно опасны для детей

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Магнитные шарики «Неокуб»

Внутри популярных шариков «Неокуб» находятся сильные магниты. Иногда ребёнок не может оторвать их друг от друга, и тогда в ход идут зубы. Так шарик оказывается во рту, потом в желудке и в кишечнике ребёнка.

Особенно опасно, когда несколько шариков проглочены с промежутком во времени. В таком случае они оказываются в разных местах желудочно-кишечного тракта, и, притягиваясь друг к другу, могут вызвать кишечную непроходимость.

Ещё они способны сдавливать стенки кишки, из-за чего нарушается кровоснабжение, а в результате образуется пролежень и происходит перфорация ЖКТ.

Если несколько шариков проглочены одновременно, есть вероятность того, что соединившиеся магниты застрянут в «узких» местах ЖКТ. Это тоже может в конечном счёте привести к непроходимости. В обоих случаях вместо весёлой игры ребёнку придётся столкнуться с операцией и длительным восстановлением после неё.

Гелевые шарики «Орбиз»

Ещё одна опасная игрушка, которая часто оказывается во рту у ребёнка, особенно маленького. Такие шарики сделаны из гидрогеля, который, активно впитывая воду, увеличивается в несколько раз. Оказавшись в ЖКТ, они впитывают любую жидкость: слюну, слизь, желудочный сок. Проходя по желудочно-кишечному тракту, шарики могут становиться больше, закупоривая просвет кишечника.

Результат — кишечная непроходимость и операция или даже несколько операций, если ребёнок проглотил больше одного шарика.

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Игрушки с плоскими батарейками

Попасться ребёнку может и любая игрушка с плоскими литиевыми батарейками, которые малыш тоже решит попробовать на вкус. Батарейка диаметром больше полутора сантиметров почти гарантированно застрянет в просвете пищевода и вызовет повреждение не только самого пищевода, но и расположенных рядом трахеи, возвратно-гортанных нервов, а в редких случаях даже аорты.

В случае подобных осложнений ребёнка ждёт множество операций на пищеводе и органах дыхания, длительная реабилитация и даже инвалидизация.

Чем еще опасны такие игрушки

Опасность мелких игрушек ещё и в том, что ребёнок может их не только проглотить, но и вдохнуть. Оказавшись в дыхательных путях, такая игрушка может вызвать кашель, одышку, хрипы в лёгких, подъём температуры, нередко асфиксию (то есть удушье).