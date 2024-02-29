Почему аспирин смертельно опасен для детей

Педиатр Молодой: для снижения температуры аспирин детям до 15 лет давать нельзя. Хотя многие используют именно этот всем известный препарат для того, чтобы сбить температуру при простуде. Оказалось, для детей побочка от него может оказаться смертельной. О том, почему аспирин своим чадам давать не стоит и в каких случаях приём этих таблеток всё-таки допустим, рассказал врач-педиатр Дмитрий Молодой.

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Почему аспирин детям нельзя

Врач отметил, что аспирин нужно убрать из детской аптечки, так как он строго запрещён детям до 15 лет. Важный момент: запрещено использовать его именно как жаропонижающее для борьбы с вирусными инфекциями.

Такое противопоказание связано с риском развития синдрома Рейе. Это редкое, но очень опасное заболевание, которые поражает печень, вызывает отёк мозга и мышц и может закончиться летальным исходом.

Когда аспирин детям можно

Молодой отметил, что аспирин может применяться для лечения других заболеваний у детей до 15 лет. Например, при артритах. Правда, назначение должен делать только врач.