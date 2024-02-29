Стало известно о необычном способе семейного отдыха

По ее словам, выставочные пространства стали площадками, где люди могут провести время с друзьями и семьей. Так, в музеях, на ярмарках и в большинстве галерей есть кафе, места для детей, где они могут чем-то заняться, пока их родители наслаждаются произведениями искусства.