Стало известно о необычном способе семейного отдыха

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Искусство перешло в категорию явлений, доступных многим и закрывающих важные потребности человека, рассказала «Мосленте» искусствовед и сооснователь ярмарки современного искусства Арт Россия/Art Russia Елизавета Фролова.
По ее словам, выставочные пространства стали площадками, где люди могут провести время с друзьями и семьей. Так, в музеях, на ярмарках и в большинстве галерей есть кафе, места для детей, где они могут чем-то заняться, пока их родители наслаждаются произведениями искусства.
Кроме того, эти пространства помогают расширить кругозор, так как там проходят образовательные мероприятия разных форматов. Например, на ярмарке Art Russia проходят лекции с интересными спикерами.
Любое произведение — приглашение к диалогу. Зрителю предлагают поразмышлять, как оно создавалось, чем руководствовался художник и на какой вопрос пытался найти ответ, заключила Фролова.
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