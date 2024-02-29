Ученые: детям с аутизмом могут помочь собаки

Служебные собаки оказывают психиатрическую помощь людям с такими состояниями, как шизофрения, посттравматический стресс, обсессивно-компульсивные расстройства. Теперь ученые считают, что собак можно использовать для стабилизации состояния детей с аутизмом (расстройства аутистического спектра (также известные как РАС или аутизм).

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Дети с аутизмом могут испытывать трудности с вербальным и/или невербальным общением и социальным взаимодействием. У некоторых из них это состояние может также вызывать повторяющиеся действия или приводить к ограниченному поведению. Однако до сих пор было проведено мало исследований, позволяющих точно оценить, как собаки влияют на состояние детей с этим недугом.

Поэтому группа ученых из американских университетов провела исследование, чтобы изучить эту тему более подробно. Работа была опубликована в журнале Frontiers in Psychiatry.

Исследователи сделали вывод, что «семьи, в которых есть служебная собака в доме, демонстрируют высокий уровень психосоциального функционирования у детей с РАС.

При этом некоторые семьи организуют специальные мероприятия с животными, в ходе которых ребенок может общаться с собакой, лошадью или другим домашним питомцем, что создает успокаивающую атмосферу.

Это может помочь детям лучше общаться и взаимодействовать в социуме, концентрировать внимание и эмоции. Кроме того, взаимодействуя с питомцами, дети испытывают меньше негативного возбуждения и реже демонстрируют эпизоды агрессии.