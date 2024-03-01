Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

В России разработка ГОСТа на школьную форму находится под вопросом. Предложенный стандарт раскритиковал Роспотребнадзор.

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Сообщается, что Роскачество предложило стандарт "Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования", однако Роспотребнадзор раскритиковал его. Согласно заявлению ведомства, в документе есть ссылки на недействующие или частично отмененные в России ГОСТы, а понятийный аппарат не соответствует нормам.

В частности, в техническом регламенте "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" нет понятия "школьная форма", "одежда со стандартными потребительскими свойствами", "одежда торжественная" и требований к этим видам одежды. Это значит, что стандарты и техрегламент противоречат друг другу.

Кроме того, Роспотребнадзор считает, что по ряду показателей устанавливаются необоснованно завышенные значения. В качестве примеров указываются требования к влагопроницаемости, воздухопроницаемости, разрывной нагрузке, стойкости тканей для формы.