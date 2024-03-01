Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

В России разработка ГОСТа на школьную форму находится под вопросом. Предложенный стандарт раскритиковал Роспотребнадзор.
Сообщается, что Роскачество предложило стандарт "Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования", однако Роспотребнадзор раскритиковал его. Согласно заявлению ведомства, в документе есть ссылки на недействующие или частично отмененные в России ГОСТы, а понятийный аппарат не соответствует нормам.
В частности, в техническом регламенте "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" нет понятия "школьная форма", "одежда со стандартными потребительскими свойствами", "одежда торжественная" и требований к этим видам одежды. Это значит, что стандарты и техрегламент противоречат друг другу.
Кроме того, Роспотребнадзор считает, что по ряду показателей устанавливаются необоснованно завышенные значения. В качестве примеров указываются требования к влагопроницаемости, воздухопроницаемости, разрывной нагрузке, стойкости тканей для формы.
В связи с этим Роспотребнадзор "не поддерживает разработку ГОСТа "Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования", передают "Известия".