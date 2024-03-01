Правда ли, что стрессовая работа вредна при беременности
Всем известно, что во время беременности нужно избегать сигарет, алкоголя, слишком большого количества кофеина. Но что насчёт стресса на работе?
Учёные из Гарвардской медицинской школы и Канзасского университета выяснили, как стрессовая работа влияет на здоровье беременных. Для этого специалисты сосредоточились на медицинских профессиях и на профессиях, связанных с юриспруденцией. Результаты показали, что стресс действительно приводит в итоге к негативным исходам родов. В том числе к более коротким беременностям, меньшему вес ребёнка при рождении, преждевременным родам и даже проблемам со здоровьем у новорождённых.
Взаимосвязь между стрессом и проблемами беременности хорошо документирована. Одно исследование показало, что через полгода после терактов 11 сентября у женщин с арабскими именами вероятность рождения ребёнка с низким весом при рождении увеличилась на 34%.
Данные другого исследования демонстрируют, что даже более благоприятные, драматичные и неожиданные события (победа команды в Суперкубке) привели к увеличению на 4% вероятности низкого веса при рождении ребёнка.
Кроме того, в ходе недавнего исследования учёные обнаружили, что у врачей, как правило, вес ребёнка при рождении примерно на 2,3% ниже, а беременность на 0,3% короче, чем у юристов. При этом у хирургов беременность на 0,9% короче, а риск преждевременных родов примерно на 32% выше, чем у врачей-нехирургов.
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