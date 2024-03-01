Правда ли, что стрессовая работа вредна при беременности

Всем известно, что во время беременности нужно избегать сигарет, алкоголя, слишком большого количества кофеина. Но что насчёт стресса на работе?

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Учёные из Гарвардской медицинской школы и Канзасского университета выяснили, как стрессовая работа влияет на здоровье беременных. Для этого специалисты сосредоточились на медицинских профессиях и на профессиях, связанных с юриспруденцией. Результаты показали, что стресс действительно приводит в итоге к негативным исходам родов. В том числе к более коротким беременностям, меньшему вес ребёнка при рождении, преждевременным родам и даже проблемам со здоровьем у новорождённых.

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Взаимосвязь между стрессом и проблемами беременности хорошо документирована. Одно исследование показало, что через полгода после терактов 11 сентября у женщин с арабскими именами вероятность рождения ребёнка с низким весом при рождении увеличилась на 34%.

Данные другого исследования демонстрируют, что даже более благоприятные, драматичные и неожиданные события (победа команды в Суперкубке) привели к увеличению на 4% вероятности низкого веса при рождении ребёнка.

Кроме того, в ходе недавнего исследования учёные обнаружили, что у врачей, как правило, вес ребёнка при рождении примерно на 2,3% ниже, а беременность на 0,3% короче, чем у юристов. При этом у хирургов беременность на 0,9% короче, а риск преждевременных родов примерно на 32% выше, чем у врачей-нехирургов.