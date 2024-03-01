Почему в школах так много буллинга и детских драк

В приморских школах продолжают происходить резонансные ЧП: драки, буллинг, конфликты с учителями. Не всегда проблема в детях – есть сложности в системе, уверена уполномоченный по правам детей в Приморье Ольга Романова.

«Сейчас аппарат уполномоченного по правам ребенка фиксирует рост конфликтных ситуаций, перерастающих в фазу травли или буллинга», – рассказала омбудсмен.

Ольга Романова назвала несколько причин, которые приводят к таким конфликтам. И, прежде всего, это новая модель воспитания в современных семьях: родители ставят своего ребенка на первое место, мыслят так, что «плевать на всех остальных». При этом понятия дружбы и взаимопомощи ушли на второй план.

«Современная образовательная среда не является психологически безопасной с точки зрения отношений между теми, кто в ней обитает. Получается, что педагоги, дети и их родители не умеют выходить из конфликтов, но с легкостью в них втягиваются», – отметила Романова.

Наконец, как пишет PrimaMedia, проблема кроется в том, что школы чаще всего не применяют инструменты, рекомендованные Минпросвещения России, – хотя именно они должны помочь снизить накал страстей и примирить стороны, исключить буллинг.

«В школах не работают ни комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, ни службы школьной медиации или примирения», – пояснила омбудсмен.

Кроме того, зачастую классные руководители не делают той работы по сплочению класса, которая прописана в их функциональных обязанностях.