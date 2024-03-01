Опрос: 79% россиян поддерживают возможность пересдачи ЕГЭ
Накануне с такой инициативой в ходе послания Федеральному собранию выступил Владимир Путин. Речь идёт о том, чтобы разрешить школьникам повторно сдать экзамен по одному из предметов в том же году, до завершения приёмной кампании в вузах.
За «второй шанс» выступили 3 из 4 граждан страны. По их мнению, на результаты ЕГЭ может влиять волнение, которого можно избежать, пересдавая экзамен. 9% предложение не поддержали:
«Это помощь дополнительному псевдообразованию, которое как мёртвому припарка в ситуации, когда школа не может качественно подготовить к поступлению».
Такие результаты исследования компании SuperJob оказались в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
Затруднились с оценкой инициативы 15% опрошенных:
«Следует отменить ЕГЭ и вернуть вступительные экзамены во все вузы».
Ранее ректор РГГУ Александр Безбородов назвал гуманизацией ЕГЭ возможность пересдать один из предметов. Инициатива позволит избежать травмирования психики школьников, а также снизить их волнение на экзамене, отметил он.