79% россиян поддерживают возможность пересдачи ЕГЭ

Накануне с такой инициативой в ходе послания Федеральному собранию выступил Владимир Путин. Речь идёт о том, чтобы разрешить школьникам повторно сдать экзамен по одному из предметов в том же году, до завершения приёмной кампании в вузах.

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За «второй шанс» выступили 3 из 4 граждан страны. По их мнению, на результаты ЕГЭ может влиять волнение, которого можно избежать, пересдавая экзамен. 9% предложение не поддержали:

«Это помощь дополнительному псевдообразованию, которое как мёртвому припарка в ситуации, когда школа не может качественно подготовить к поступлению».

Такие результаты исследования компании SuperJob оказались в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Затруднились с оценкой инициативы 15% опрошенных:

«Следует отменить ЕГЭ и вернуть вступительные экзамены во все вузы».