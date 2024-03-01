Стало известно, что лейкоз чаще встречается у детей

По словам советника по внутренним и внешним коммуникациям онкоцентра им. Блохина Нины Поповой, лейкоз, лимфомы и рак центральной нервной системы чаще всего встречается у детей.

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При этом, отметила специалист в разговоре с «Ридусом», в последние годы Россия делает успехи в лечении подобных заболеваний.

В результате на сегодняшний день РФ входит в десятку стран мира по общей выживаемости пациентов до 18 лет, которые страдают от онкологических заболеваний.

«В период с 2019 по 2023 год в стране зафиксировали самое низкое число трагедий по причине рака за последние 20 лет», - уточнила Попова.