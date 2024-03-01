Невролог рассказала, почему у детей бывает плохой почерк

Нередко почерк становится плохим, потому что во время чтения возникает иллюзия, что строчки двигаются, извиваются, а буквы меняются местами.

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По словам невролога-эпилептолога, кандидата медицинских наук, специалиста детской неврологической клиники «Прогноз» Натальи Коньшиной, причин, по которым у ребенка плохой почерк, множество. Это может быть как неудобное рабочее место, так и неправильная ручка.

Также на почерк ребенка влияет его психоэмоциональное состояние.

В некоторых случаях почерк может быть неразборчивым из-за недостатка внимания и концентрации у ребенка, уточнила в разговоре с «Газетой.Ru».

«Негативно на почерк способно повлиять постоянное использование гаджетов и устройств сенсорного ввода (особенно с раннего детства), а также нарушение остроты зрения (например, астигматизм, косоглазие)», - добавила врач.

Также причиной плохого почерка нередко становится зрительный стресс, при котором во время чтения возникает иллюзия, что строчки двигаются, извиваются, а буквы меняются местами.

По словам Коньшиной, примерно в 20% случаев можно снизить зрительный стресс с помощью индивидуально подобранных цветных очковых линз.