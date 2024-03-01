Эксперт рассказала, как повысить иммунитет у детей

Дети, особенно дошкольники, часто болеют. Наиболее распространенная педиатрическая проблема со здоровьем – острые респираторные заболевания. Они сопровождаются насморком, кашлем, повышением температуры, слабостью и ухудшением состояния. Об этом рассказала изданию «Вести Подмосковья» Ольга Викторовна Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

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«Врачи и ученые заявляют, что ребенок до 6 лет «имеет право» перенести до 6-8 простудных эпизодов за год. Обычно дети, которые начинают ходить в детский сад или другой детский коллектив, болеют чаще. Их организм встречается с микроорганизмами, с которыми раньше не был знаком, и постепенно учится бороться с ними. Исследования показывают, что болезни в детстве позволяют нам более легко переносить простуды во взрослом возрасте», – сказала эксперт.

Частые простуды – это повод обратить внимание на иммунитет, пройти обследования и предпринять меры для его повышения. Оценить иммунный статус можно, сдав комплекс анализов: это иммуноглобулины: IgA, IgM, IgG, иммунограмма базовая, включая анализ крови с лейкоцитарной формулой. Существенное отклонение показателей от нормы - к примеру, резкое снижение количества лейкоцитов (лейкопения), а также другие нарушения, могут указывать на проблемы с иммунитетом.

Повышение иммунного статуса должно проводиться под контролем врача. Он может назначить как медикаментозную терапию, а также дать рекомендации по изменению образа жизни:

1. Полноценный сон

Дефицит сна приводит к резкому падению иммунитета. Ребенок должен ложиться спать вовремя и спать восемь-десять часов, избегая использования гаджетов перед сном.

2. Сбалансированное питание

Стоит отказаться от фастфуда, избытка сладкого и быстрых углеводов в пользу овощей, фруктов, цельных злаков. Подобная пища полезна для кишечной микрофлоры, которая также влияет на наш иммунитет.

3. Свежий воздух

Физическая активность на свежем воздухе положительно влияет на организм, укрепляя иммунитет. Гулять надо ежедневно, стараясь одеваться по погоде – так, чтобы не потеть и не мерзнуть.