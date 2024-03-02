Программа маткапитала может стать бессрочной

В Госдуму внесли проект закона, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной. Законопроект направлен на развитие демографической политики. Сейчас, согласно пояснительной записке, программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года. Авторы инициативы предполагают, что на рождения детей после истечения этого срока маткапитал выделяться не будет. При этом они отмечают, что эта программа как мера поддержки семей хорошо себя зарекомендовала. Напомню, сейчас размер выплаты за первого ребенка составляет 630 тысяч рублей, за последующих детей 834 тысячи.